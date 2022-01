Les Red Wings rebondiront-ils à Pittsburgh?

Les Red Wings et les Penguins s’affronteront pour la première fois de la saison, ce soir, à Pittsburgh.

Ce match sera diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 19h.

Les représentants de Detroit en arrachent dernièrement, eux qui tenteront de freiner à trois leur série de défaites. En fait, ils ont signé seulement deux victoires à leurs neuf plus récentes rencontres.

De leur côté, les Penguins connaissent beaucoup de succès par les temps qui courent. Ils ont remporté six de leurs sept derniers matchs.

Leur as attaquant Evgeni Malkin y a grandement contribué avec une récolte de 10 points en autant de rencontres.

Grâce à cette heureuse séquence, les Penguins comptent maintenant le même nombre de points que les meneurs de la section Métropolitaine, soit les Hurricanes de la Caroline, avec 60. Ils ont cependant disputé trois matchs de plus qu’eux.

Les Rangers de New York ont aussi amassé 60 points, mais en 44 rencontres, comparativement à 40 et 43 pour les Hurricanes et les Penguins, respectivement.

Quant aux Wings, ils occupent le cinquième rang dans la section Atlantique avec 42 points en 43 matchs.