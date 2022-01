McDavid explique la récente métamorphose des Oilers

Les joueurs du Canadien de Montréal ne devraient pas compter sur les Oilers d’Edmonton pour leur offrir une rare victoire, samedi soir, puisque la bande de Connor McDavid est de retour sur la voie du succès, particulièrement le talentueux numéro 97.

McDavid a de nouveau fait la différence en touchant la cible durant la fusillade du match de jeudi contre les Predators de Nashville.

En déjouant le gardien Juuse Saros, il a permis aux siens de soutirer un gain de 3 à 2 et de prolonger à trois leur séquence de triomphes.

mcdavid -

Aussi, à l’aube d’un séjour de trois rencontres à l’étranger, les Oilers croient être revenus dans de bonnes dispositions après avoir traversé une longue série de sept revers.

Au nombre des explications à la base de ces récents succès, il y a les performances de Mikko Koskinen, qui inspire davantage confiance depuis une semaine. Il devra poursuivre son boulot efficace pour que sa formation réussisse à se qualifier en séries.

«Je pense que nous commençons à voir les rencontres que nous disputions au début de la saison. Les gars retrouvent tranquillement leur confiance et nous avons un bon rendement devant le filet, a commenté McDavid au site NHL.com. Mikko a été solide comme le roc et quand il joue de cette manière, ça rend notre travail plus facile et nous devons également l’aider dans ses tâches en étant meilleurs devant lui.»

D’ailleurs, son entraîneur-chef Dave Tippett estime que des améliorations générales sont à apporter. Il importe de progresser pour éviter de nouvelles disettes d’ici la fin du calendrier régulier.

«Il y a beaucoup d’efforts dans notre jeu et aussi, beaucoup d’initiatives pour essayer des nouveautés, ce que j’aime vraiment. Par contre, des aspects restent à peaufiner un peu, a-t-il admis. Mais dans l’ensemble, nous sommes solides, tout le monde travaille fort et Koskinen est réellement fort. Lorsque l’adversaire est 0 en 3 en tirs de barrage, ça vous donne une chance de gagner...»

Arrivée attendue

Même si le club compte sur l’un des meilleurs hockeyeurs au monde en McDavid, celui-ci risque de passer un peu inaperçu au Centre Bell. L’édifice sera une fois de plus vide, le match face au Tricolore étant prévu à huis clos.

Puis, il y a le nouveau venu Evander Kane qui fait déjà parler de lui. Ayant signé un contrat valide pour le reste de la campagne jeudi, il devait rejoindre ses nouveaux coéquipiers le lendemain et voyager en direction de Montréal.

En dépit de ses nombreux ennuis hors de la patinoire marqués notamment par une suspension pour violation du protocole contre la COVID-19, le vétéran a le talent requis pour contribuer aux succès des Oilers. Il a récolté 44 points en 56 sorties lors de la saison passée et revendique 264 filets en carrière dans la Ligue nationale.

Le duel Canadien-Oilers sera diffusé sur la chaîne TVA Sports, samedi soir, à compter de 19h.