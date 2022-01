Evander Kane commencera son aventure à Montréal

C’est contre le Canadien de Montréal, samedi au Centre Bell, que l’attaquant Evander Kane effectuera ses débuts dans l’uniforme des Oilers d’Edmonton, a confirmé l’organisation durant une conférence de presse tenue la veille.

Signataire d’un contrat valide pour le reste de la saison, le joueur d’avant n’attendra donc pas plus longuement avant de renouer avec la Ligue nationale (LNH). Ayant disputé son dernier match au sein du circuit le 12 mai quand il évoluait avec les Sharks de San Jose, il se dit prêt à laisser de côté le passé pour se concentrer sur les succès de sa nouvelle équipe.

«Selon moi, la vie est un processus, a-t-il philosophé. Je n’aurai pas la même approche, maintenant à 30 ans, que de 14 à 25 ans. Les gens dans ce vestiaire ont commis de nombreuses erreurs, également. Seulement, elles n’ont pas été médiatisées. Je ne suis pas assis ici en disant que je suis parfait. Je me vois comme un leader, pas un jeune qui arrive en voulant nuire à tout. Je suis un gars d’expérience qui arrive ici. Je veux aider le groupe d’une manière positive.»

Trouver une combinaison gagnante

Aussi, l’idée de jouer au sein de la même équipe que Connor McDavid et Leon Draisaitl est loin de lui déplaire, évidemment.

«Ultimement, j’ai choisi les Oilers à cause de la météo, a-t-il blagué en évoquant l’hiver rigoureux albertain. Plus sérieusement, il y avait quelques formations qui ont manifesté leur intérêt à mon égard, particulièrement tôt dans le processus. Celui-ci s’est poursuivi et je devais prendre une décision qui allait être la meilleure pour moi. Le nombre de clubs en lice a diminué et à mesure que les discussions se déroulaient et s’ajoutaient, il est devenu évident qu’Edmonton représentait l’option la plus avantageuse.»

«Je sais que je peux offrir plus d’attaque et une présence physique, a-t-il aussi souligné. J’aime jouer avec ardeur et conviction, en donnant une identité différente à ce groupe.»

Pour sa part, l’entraîneur-chef Dave Tippett dit vouloir prendre du temps avant de déterminer la combinaison gagnante à ses yeux. Il n’exclut pas un trio formé de McDavid, Draisaitl et Kane.

«Je vais les placer les trois ensemble!, a-t-il rigolé, un sourire en coin. Nous allons parler un peu. Moi et Evander avons déjà discuté. Avec le retour au jeu de Ryant Nugent-Hopkins et de Zach Hyman, ça aide notre groupe, en plus de l’arrivée d’Evander. On s’en va à l’étranger, on travaillera ensemble et on verra ce qui est le mieux pour nous.»

Kane avait été libéré par les Sharks plus tôt dans la campagne à cause d’une violation au protocole de la LNH et à celui de la Ligue américaine concernant la COVID-19. En 2021-2022, il a récolté huit points en cinq rencontres avec le club-école de San Jose.