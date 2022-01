Dominique Ducharme : triste épisode à l’entraînement

Dominique Ducharme est-il à bout de ressources?

À l’occasion de la séance d’entraînement de vendredi matin, le pilote du CH a bénéficié d’une excellente occasion d’exercer son leadership et de passer un message : l’effort de ses troupiers fut carrément horrible.

Mais à l'inverse, l’instructeur québécois a, tristement, semblé dépassé par les événements.

Marc-André Perreault, qui a assisté à la pratique en question, y est d’abord allé d’une mise en contexte.

«Si on part du principe qu’on joue comme on pratique, l’entraînement d’aujourd’hui nous a donné un bon aperçu de la raison pour laquelle le CH est 32e de la LNH. J’ai peut-être vu 600 pratiques dans les dernières années, donc je sais un peu de quoi je parle. J’étais à un entraînement des Blackhawks il y a deux semaines et quand l’entraîneur sifflait entre les exercices, tous les gars arrivaient à fond de train et s’agenouillaient devant lui pour entendre ses consignes. Le dernier arrivé devait faire un tour de glace.

«Ce matin, à un moment donné, Ducharme a sifflé et ça a pris une éternité avant que les joueurs arrivent. Il y a deux gars en particulier, que je ne nommerai pas, qui étaient appuyés sur le bord de la bande en jasant et qui ont mis un bon dix secondes avant de se pointer devant le coach.»

Jean-Charles Lajoie, voyant défiler les images de la scène racontée par son collègue, a alors bondi.

«Et pendant cette attente-là, Ducharme regarde par terre. Il pratique le curling en balayant la glace avec son bâton. Il ne défie aucun joueur du regard! Je vais te dire quelque chose : le regretté Pat Burns leur aurait passé tout un savon, aux joueurs!

Perreault en a rajouté.

«J’étais avec Renaud et je lui lancé à un certain moment : "C’est moi, où les gars sont flat?" Ça avait l’air d’une petite séance de patinage au parc Baldwin. Je n’ai pas aimé ça.»

Heureusement, a mentionné le journaliste, deux joueurs bien précis étaient sur la glace avec la ferme intention d'y travailler sans relâche.

Voyez lesquels en vidéo principale, alors que la discussion complète entre JiC et Marc-André Parreault s’y retrouve.