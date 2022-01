D'autres matchs sans partisans

Les Canadiens, qui jouent à huis clos depuis leur retour à Montréal ces derniers jours, continueront de le faire au moins jusqu'au 13 février, selon ce qu'a appris notre journaliste Renaud Lavoie.

Cela signifie donc que l'équipe disputera un minimum de six autres rencontres sans ses partisans après le duel d'hier contre les Ducks d'Anaheim. Et cela, même s'il est permis d'en accueillir 500.

L'organisation entend cependant ouvrir quelques loges pour ces rencontres, toujours selon notre collègue.

Il n’y aura pas de partisans dans les gradins au Centre Bell pour les matchs des 8-10-12-13 février puisque le nombre de spectateurs autorisés (500) est insuffisants. Les @CanadiensMTL n’ouvriront que quelques loges pour ces rencontres. @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) January 28, 2022

La présidente «Sports et divertissement» du Groupe CH, France Margaret Bélanger, y est allée de sorties publiques, récemment, afin d'exprimer son mécontentement à l'endroit du gouvernement et de la Santé publique sur cette question.

«On arrive mal à s'expliquer qu'on peut accueillir 500 personnes dans une salle de 1000 sièges et qu'au Centre Bell c'est 500 personnes pour 21 000 sièges, avait-elle indiqué à l'émission "JiC". Le Centre Bell, c'est deux millions de pieds carrés. On aurait souhaité plus de capacité et on espère que ça va venir rapidement.»

Le Tricolore doit reprendre le collier demain soir, alors que les Oilers d'Edmonton seront en ville.