Une performance des Flames qui évoque certains souvenirs aux partisans des Nordiques

Les Flames de Calgary ont livré une performance mémorable face aux Blue Jackets de Columbus, mercredi, et leur récolte de 62 tirs n’est pas sans rappeler quelques matchs d’une époque plus lointaine.

La formation albertaine était tout feu, tout flamme au Nationwide Arena, où elle a écrasé ses rivaux 6 à 0 pour signer un deuxième gain consécutif. Outre ce triomphe améliorant les chances de qualification de l’équipe qui détient le deuxième laissez-passer des clubs repêchés de l’Association de l’Ouest, les partisans des Flames retiendront cette nouvelle marque de concession du plus grand nombre de lancers dans une partie.

Le sommet précédent était de 59 et avait été atteint deux fois : d’abord le 15 mars 1977, dans un revers de 7 à 3 aux mains des Penguins de Pittsburgh, lorsque l’équipe évoluait à Atlanta. Puis, le record a été égalé le 23 février 1991, à l’occasion d’un gain de 10 à 8 face aux Nordiques de Québec. Ce soir-là au Saddledome, Theoren Fleury et Al MacInnis avaient chacun amassé cinq points contre le gardien Jacques Cloutier.

Cependant, la marque de la Ligue nationale demeure la propriété des Bruins de Boston, qui s’étaient également payé un bombardement aux dépens des Nordiques durant la saison 1990-1991. Moins d’un mois après le duel à Calgary, soit le 21 mars, l’équipe de la Vieille Capitale subissait un barrage de 73 lancers au vieux Garden. Malgré tout, Ron Tugnutt avait réalisé des miracles pour permettre aux siens de soutirer un verdict nul de 3 à 3.

Recette à conserver

Après la soirée couronnée de succès de sa troupe, l’instructeur-chef Darryl Sutter a insisté sur l’importance de maintenir le rythme. Précédemment, les Flames avaient écrasé les Blues de St. Louis 7 à 1, lundi, et semblent avoir tiré des leçons de leur échec de 5 à 3 contre les Oilers d’Edmonton deux jours auparavant, dans lequel ils avaient échappé une avance de deux buts.

«Si vous prenez autant de tirs, et ça n’arrive pas très souvent, je parierai qu’il y aura énormément de chances de qualité, comme ce fut le cas ici. Je pense que nous en avons eu une quarantaine. Même à Edmonton, on en avait eu plusieurs, sauf qu’on n’avait pas marqué. Donc, je dirais avant tout qu’il faut continuer ainsi et de jouer de cette manière», a-t-il dit selon des propos rapportés par le quotidien «Calgary Sun».

Les Flames devaient retrouver les Blues, jeudi soir.