C’est vraiment la fin pour Ben Roethlisberger

Le quart-arrière Ben Roethlisberger a annoncé sa retraite du football professionnel, jeudi, mettant fin à une carrière de 18 ans avec les Steelers de Pittsburgh.

Double vainqueur du Super Bowl, «Big Ben» a confirmé ses intentions sur son compte Twitter. Cependant, il avait déjà laissé plusieurs indices du dénouement à venir dans les jours précédant le dernier match local des siens au calendrier régulier, affirmant qu’il pouvait s’agir de ses adieux aux partisans du Heinz Field.

Roethlisberger a ainsi dit vrai, lui qui a complété son parcours avec une défaite face aux Chiefs à Kansas City au premier tour éliminatoire.

«Le temps est venu de nettoyer mon casier, accrocher mes crampons et continuer d’être le meilleur possible pour ma femme et mes enfants, a-t-il dit. Je me retire du football et je suis un homme très reconnaissant.»

Roethlisberger sera ainsi admissible au Temple de la renommée du football en 2027 et a de bonnes chances d’y accéder. Six fois invité au Pro Bowl, il a été choisi la recrue par excellence en offensive en 2004 et a dominé la NFL à deux occasions pour le nombre de verges amassées par la passe. L’homme de 39 ans a récolté 64 303 verges et 420 majeurs par la voie aérienne.

Durant la dernière campagne, il a atteint la cible 64,5 % du temps, totalisant 3740 verges, 22 touchés et 10 interceptions.