Peu d’optimisme pour les camps printaniers

Comme prévu, l’actuel lock-out dans le baseball majeur devrait avoir un impact sur les camps d’entraînement printaniers des équipes, qui doivent s’amorcer à la mi-février. Les joueurs sont très peu optimistes que le conflit de travail puisse être réglé d’ici là.

Les propriétaires et les athlètes doivent s’entendre sur les termes d’une nouvelle convention collective, et la plus récente offre des ligues majeures a été plutôt bien accueillie par l’Association des joueurs.

En entrevue au balado «Baseball Tonight» mardi, le vétéran lanceur des Red Sox de Boston Rich Hill s’est montré plutôt pessimiste. Il croit que les entraînements du printemps devront être repoussés, ce qui ne plait pas à grand-monde.

«Je suis un peu découragé par ce mouvement. Plusieurs gars auront moins que ce qu’ils méritent parce qu’ils [les équipes] utilisent les camps comme levier de négociation. Je n’ai vraiment pas envie de repousser les camps. Je crois que c’est ce qui va arriver à moins que quelque chose de drastique se produise dans les prochaines semaines», a indiqué celui qui a passé 17 saisons dans le baseball majeur.

Normalement, les lanceurs et les receveurs doivent se rapporter à leur formation respective le 14 février et les matchs préparatoires débuteront 12 jours plus tard. Selon Hill, il serait risqué d’imposer aux joueurs des camps plus tardifs.

«En repoussant l’entraînement printanier, vous mettez à risque de blessures les gars pendant la saison, a-t-il expliqué. De l’autre côté, aussi, il y a le développement des gars qui viennent des ligues mineures. Ces gars-là ne pourront communiquer avec les clubs.»