Les Sénateurs règlent un dossier

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Nick Holden a accepté jeudi une prolongation contractuelle d’un an et de 1,3 million $.

L’arrière de 34 ans aurait pu profiter de son autonomie complète l’été prochain. Son salaire annuel de 1,7 million $ est supérieur à ce qu’il gagnera en 2022-2023.

À sa première saison dans la capitale canadienne, Holden a inscrit un but et trois mentions d’aide en 30 matchs, tout en conservant un différentiel de -4. L’ancien des Golden Knights de Vegas a totalisé 147 points en 543 rencontres en carrière dans la Ligue nationale, au sein de laquelle il n’a jamais été repêché.

«Nick s’est très bien intégré à notre formation et notre vestiaire, a déclaré le directeur général Pierre Dorion par voie de communiqué. Sa présence de vétéran et ses qualités de leader ont été cruciales dans l’aide apportée à notre groupe de jeunes cette année. Son jeu défensif solide et sa conscientisation sur la glace ont vraiment favorisé la maturité de notre jeune noyau en défense.»

Les «Sens» devaient accueillir les Hurricanes de la Caroline en soirée.