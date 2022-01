Les Lions foudroyés par le Thunder

Les Lions de Trois-Rivières voudront sans doute oublier la première visite de leur histoire chez le Thunder, jeudi, eux qui ont baissé pavillon 5 à 3 devant cette formation.

Les visiteurs avaient pourtant connu un bon début de deuxième période, ce qui leur avait permis de prendre une avance de 2 à 1, grâce à des filets de Shawn St-Amant et Francis Meilleur. Ce dernier secouait d’ailleurs les cordages pour la première fois de sa carrière avec les Lions.

Le Thunder a toutefois répliqué avec quatre buts sans riposte, dont deux avant la fin du second engagement. Robbie Payne a ainsi créé l’égalité, avant de procurer les devants aux siens. Shane Harper, en avantage numérique, et Sebastian Vidmar, dans une cage déserte, ont cloué le cercueil des Lions. Vidmar a d’ailleurs été le patineur le plus productif, avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide.

Ces derniers ont pu terminer leur duel avec une note légèrement plus positive, puisque Nicolas Larivière a touché la cible dans la dernière minute.

Devant la cage des visiteurs, Tristan Bérubé a effectué 33 parades sur 37 lancers, tandis que son vis-à-vis, Alex Sakellaropoulos, a signé la victoire grâce à une performance de 27 arrêts.

Les Lions n’auront pas à patienter trop longtemps avant de pouvoir se venger, puisqu’ils disputeront de nouveau la victoire au Thunder, samedi.