Les Ducks, une équipe surprenante et améliorée

À la surprise de plusieurs observateurs, les Ducks d’Anaheim ont connu du succès dans la première moitié de la saison régulière et même s’ils savent que rien n’est gagné, ils affichent leur satisfaction devant le boulot abattu jusqu’ici.

Avant d’affronter le Canadien au Centre Bell jeudi, les Canards nageaient bien, suffisamment pour se retrouver dans le portrait des séries de l’Association de l’Ouest. Avec 50 points, ils occupaient le deuxième rang de la section Pacifique, ce qui est beaucoup mieux que les prévisions de certains experts qui leur garantissait une exclusion des séries à l’aube de la campagne.

«Tout le personnel a été pas mal revampé et on ne savait pas à quoi s’attendre. On s’est présenté au camp avec une attitude positive et dès le jour 1, on a établi la façon de jouer appropriée. Des gens de l’extérieur disent qu’on a surpassé les attentes, mais on avait placé la barre haute et on veut continuer s’améliorer, a déclaré l’instructeur adjoint Mike Stothers en point de presse, jeudi. On y va un match à la fois et on prend le temps d’analyser. [...] C’est très positif jusqu’ici malgré quelques rechutes, dont celle d’hier soir.»

Effectivement, les gardiens John Gibson et Anthony Stolarz, qui a été mandaté pour affronter le Tricolore en soirée, ont eu leur mot à dire dans le parcours fructueux des Ducks. À quelques reprises, ils ont sauvé leurs coéquipiers : ce fut le cas mercredi face aux Maple Leafs de Toronto. Gibson a stoppé 41 tirs et sans lui, Anaheim aurait probablement obtenu un résultat bien différent de la défaite de 4 à 3 encaissée en fusillade.

«Ce ne fut pas le meilleur match, mais il s’agit d’un précieux point acquis contre une excellente formation, a indiqué Stothers, qui dirige actuellement le club à cause de l’absence momentanée du pilote Dallas Eakins, aux prises avec la COVID-19. On a eu d’excellentes performances de nos gardiens qui nous ont gardé dans les matchs.»

«On a bon mélange de jeunes et de vétérans. Des gars connaissent une grosse saison, comme Troy Terry et Trevor Zegras. Et les gardiens nous donnent chance de gagner chaque soir, a ajouté l’attaquant québécois Maxime Comtois. Au début de la saison, on savait que nous formions une meilleure équipe que ce qu’on avait montré l’an dernier. On avait toujours confiance et on a fait des ajustements, en avantage et en désavantage numérique, par exemple.»

Comtois est affamé

Pour sa part, Comtois souhaite en faire davantage, lui qui a amorcé la saison avec une fracture de la main. Voilà l’une des raisons pour lesquelles il a été limité à six points en 24 sorties jusqu’à maintenant. Par contre, il faut regarder en avant et cesser de regretter le passé.

«Beaucoup de choses n’ont pas bien été, mais ça fait partie de l’adversité. J’en ai eu durant l’année de mon repêchage [2017]. C’est à moi de m’en sortir, personne ne le fera à ma place, a-t-il dit, ajoutant être heureux de pouvoir jouer au Centre Bell en dépit de l’absence de ses proches dans les gradins, huis-clos oblige. Après la blessure, j’ai joué de bons matchs et je pense avoir fait du bon travail. C’est à moi de gagner des minutes pour que mon entraîneur me fasse confiance.»

«Il faut que je joue mon style, peu importe si je joue 9 ou 18 minutes, a-t-il poursuivi. C’est d’amener de la vitesse et de la robustesse sur chaque séquence. Je dois offrir quelque chose à l’équipe à chaque fois.»

-Par ailleurs, avec l’absence d’Eakins et de l’assistant Geoff Ward, aux prises avec le coronavirus, l’ancien défenseur François Beauchemin sera l’un des adjoints en poste chez les Ducks, jeudi, selon RDS. Le Québécois travaille au sein du service du développement des joueurs de l’organisation.