Le grand moment est arrivé pour Henrik Lundqvist

Même s’il accepte bien volontiers l’ultime hommage que les Rangers de New York lui accorderont vendredi soir au Madison Square Garden, Henrik Lundqvist aurait aimé repousser cet événement de quelques années.

Les Blueshirts retireront le numéro 30 de leur ancien gardien avant le match contre le Wild du Minnesota afin de souligner dignement la carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale de l’homme de 39 ans.

Ayant effectué tout son parcours chez les Rangers, Lundqvist n’avait toutefois pas prévu pareille chose, car après la fin de son association avec l’organisation, il avait conclu une entente avec les Capitals de Washington. Sauf que des ennuis cardiaques ont ruiné ses plans, le forçant à annoncer sa retraite moins d’un an plus tard, sans avoir disputé une seule rencontre dans la capitale américaine.

«Mon plan, c’était de jouer jusqu’à 41-42 ans. Si j’avais cette chance, je le ferais, puisque j’aime toujours ce sport, a-t-il déclaré au cours du balado NHL@TheRink. Il y a eu des moments où je me suis dit que c’était triste de ne pas avoir eu une opportunité de jouer davantage, car j’aime tellement ça. Cependant, je me suis rapidement ajusté à la phase suivante. Je suis simplement heureux avec ce que j’ai obtenu et non à cause de ce que je n’ai pas.»

Lieu significatif

Lundqvist n’a jamais remporté la coupe Stanley, ce qui ne l’a pas empêché de vivre des instants enivrants à l’aréna des Rangers. Il a mené la formation vers une présence en finale et gagné un trophée Vézina, totalisant 459 victoires en saison régulière. Ainsi, il entend savourer chaque seconde de la cérémonie qui devrait lui rappeler une tonne de souvenirs.

«Ce lieu signifie beaucoup pour moi. J’ai été si inspiré par l’édifice lui-même et par ce qu’il représente à chaque fois que je marche à l’intérieur. [...] Je m’y sentais vraiment brillant par moments, a-t-il affirmé. Que ce soit une partie hors-concours ou une septième partie, la pression était toujours là et ce fut incroyable de la ressentir.»

Œuvrant comme analyste à la télévision, Lundqvist sera le 11e joueur de l’histoire des Rangers à voir son chandail immortalisé. Certes, il a été l’un des rares hommes à passer toute sa carrière de joueur au sein de la même équipe et si le tout n’était pas prévu, l’ex-gardien est loin de s’en formaliser.

«La façon que ça s’est déroulé est devenue un peu symbolique pour moi, a-t-il admis quant à l’impossibilité de jouer pour les Capitals. À la fin, mon cœur a dit non, que ça n’allait pas arriver. C’est bizarre de voir à quel point j’ai peiné pendant longtemps pour déterminer si je devais jouer ou non ailleurs. La décision était faite pour moi.»