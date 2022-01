Le Canada se rapproche de la Coupe du monde

Le Canada est demeuré au sommet de son groupe en qualifications pour la Coupe du monde 2022, qui sera présentée au Qatar, en venant à bout du Honduras par la marque de 2 à 0, jeudi à San Pedro Sula.

Même sans leur vedette, Alphonso Davies, incommodée par une myocardite, conséquence du fait qu’il ait contracté la COVID-19, les Canadiens ont présenté plusieurs belles séquences offensives.

Les représentants de l’unifolié se sont rapidement assuré de faire taire la foule locale en trouvant le fond du filet à la 10e minute. À la suite d’une belle manœuvre près de la surface de réparation adverse, Tajon Buchanan a tenté de remettre le ballon à un coéquipier devant le filet, mais son relais a été touché par Denil Maldonado, un défenseur adverse, qui a toutefois propulsé le ballon derrière son propre gardien.

Les membres de la feuille d’érable ont donné le coup de grâce à leurs rivaux en deuxième demie. À la 73e minute, Jonathan David a habilement contrôlé un long relais de Liam Fraser de la poitrine, avant de battre les défenseurs adverses de vitesse et de réussir un lob par-dessus le gardien adverse.

Le gardien du Canada, Milan Borjan, s’est aussi signalé à plusieurs reprises devant sa cage, afin de préserver son blanchissage. Il a réussi trois arrêts.

Cette victoire permet aux hommes de John Herdman de garder leur fiche intacte, eux qui comptent cinq victoires et quatre matchs nuls. Ils comptent ainsi 19 points en neuf matchs.

Cette victoire est d’autant plus importante, puisque leurs deux plus grands rivaux, soit le Mexique et les États-Unis, ont eux aussi remporté leur duel du jour. Les Américains seront d’ailleurs leurs prochains rivaux, dimanche.