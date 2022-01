La Formule E de retour

Dès samedi, Bertrand Godin et Charles-Antoine Sinotte seront de retour sur les écrans pour présenter la nouvelle saison du Championnat du monde de Formule E à l’antenne de TVA Sports, diffuseur francophone exclusif de la série au Canada.

Couronné pour la première fois, le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) amorcera en effet la défense de sa couronne cette fin de semaine à l’occasion de la première course de l’ePrix de Dariya, en Arabie saoudite.

La saison 2021 a offert de nombreux rebondissements, que ce soit en raison d’accidents ou d’audacieuses tentatives de profiter des failles du règlement. Elle a également été le théâtre d’une lutte très serrée; pas moins de 13 pilotes étaient toujours en lice pour le titre de champion du monde au départ de la dernière course.

Et avec un statu quo relatif au point de vue technique avant le raz-de-marée technologique qu’apportera la troisième génération de voitures (Gen3) – rechargeables, plus légères et plus puissantes – l’année prochaine, il est fort probable que le peloton demeure tout aussi regroupé cette saison.

«Je suis fébrile de voir qui se démarquera cette année, a d’ailleurs commenté Godin, mercredi. C’est excitant. J’ai terminé la saison sur le bout de mon siège et je commencerai la prochaine sur le bout de mon siège tellement la compétition sera forte entre les pilotes et les écuries.»

De nouvelles qualifications

Les séances de qualification ont souvent été pointées du doigt l’année dernière en raison du format qui défavorisait le premier groupe en raison du manque d’adhérence de la piste. Or, elles ont été complètement redessinées pour cette année.

Par souci d’équité, ce sera maintenant deux groupes de 11 pilotes, plutôt que quatre auparavant, qui se succéderont en piste. Les quatre plus rapides de chaque groupe passeront ensuite à la ronde de duels qui se déroulera sous forme d’un tournoi éliminatoire.

«Je m’attends à ce que ce soit super excitant, car c’est si bien pensé. Ça donnera des résultats plus justes», a analysé Godin.

Cette année, les amateurs de sport mécanique auront droit à 16 courses réparties en 10 événements, avec pour une première fois l’ePrix de Vancouver, le 2 juillet. Elles seront toutes présentées à TVA Sports.

Calendrier des courses: