«Je trouve que ce n'est pas viable» - Antoine Roussel

La nouvelle comme quoi les Coyotes de l'Arizona seraient en discussions avancées pour élire domicile dans un aréna ayant une capacité maximale de 5000 personnes fait énormément réagir.

Antoine Roussel a accepté de parler du dossier lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Je trouve ça délicat. C'est difficile de m'exprimer sur ce sujet puisque je joue pour cette équipe. C'est certain que, à long terme, je trouve que ce n'est pas viable. Ça ferait en sorte que les joueurs devraient payer beaucoup plus en ''escrow'' et c'est certain que les gars ne veulent pas ça.»

En ce qui concerne un possible déménagement à Houston, l'attaquant des Coyotes croit que le circuit Bettman va évaluer toutes les options.

«Ce sont des possibilités qui sont sur la table. Je pense que la LNH regarde tout ça, mais l'aréna à Glendale va rester là. Je crois qu'il faut juste pouvoir s'entendre, pendant plusieurs années, avant de construire une nouvelle patinoire dans un meilleur secteur.»

Sur le plan personnel, Roussel sera de retour au jeu vendredi après une pause forcée en raison de la COVID-19 et il est très heureux de retrouver l'action.

«Ça va super bien. J'ai manqué les derniers matchs en raison de la COVID-19, mais je serai de retour demain contre Boston. Je suis excité! J'ai passé une belle journée à l'entraînement et j'ai hâte de jouer. Ce sera un bon défi contre les Bruins qui performent très bien. C'est une équipe qui est bonne depuis plusieurs années. C'est toujours intéressant de jouer contre eux. J'ai hâte de voir comment on va réagir.»

L'ancien des Saguenéens de Chicoutimi était également révolté de voir le geste disgracieux d'Aaron Dell envers Drake Batherson.

«J'ai tellement trouvé que c'était un coup salaud. La suspension de trois matchs, peut-être que ce n'est même pas assez. Je suis quand même surpris de ne pas avoir vu de répercussions sur la glace dans l'immédiat. C'est bien de protéger les gardiens, mais quand un gardien fait ça, il devrait devoir répondre.»

