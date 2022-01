Jacques Villeneuve rend hommage à son père

«Bébé Gilles a rejoint notre belle et grande famille. Il est fort et en santé.»

Tels ont été les premiers commentaires de Jacques Villeneuve quand il a annoncé, sur son compte Instagram, la naissance jeudi de son cinquième garçon.

S’il a choisi le nom de Gilles, c’est pour rendre hommage à son père dont le parcours remarqué en Formule 1 a été interrompu tragiquement le 8 mai 1982 au circuit de Zolder, en Belgique. Cette naissance survient donc presque 40 ans après sa disparition.

«Mon amour Mama Giulia est splendide, a renchéri l’heureux papa. Nous nageons dans le bonheur et nous sommes vraiment bénis. C’est une journée parfaite.»

Gilles est le cinquième garçon du champion du monde de Formule 1 en 1997. Jules, Joakim, Benjamin et Henri sont nés de deux unions précédentes.

«J’avais fait un premier pas avec Henri qui est le deuxième prénom de Gilles», a relaté Villeneuve dans un échange de courriel avec le Journal.

Plus un héros qu’un... père

Villeneuve n’a jamais caché son admiration pour le paternel même si, affirmait-il dans une entrevue accordée au Journal en 2018, que Gilles «était plus un héros qu’un... père.»

«Il n’était pas présent à la maison, avait-il raconté à l’auteur de ces lignes. Au sens de la famille, il n’était pas un père.»

N’empêche que papa a été une inspiration pour celui qui, 15 ans après le décès de Gilles, a été sacré champion du monde de F1. Jacques est le seul pilote canadien à avoir obtenu cette consécration ultime dans la discipline-reine du sport automobile.

«Moi je n’ai jamais fait de la course pour l’émuler, disait-il. Il m’a permis de connaître la compétition et le surpassement de soi-même. Alors, oui, indirectement, c’est grâce à lui si j’ai été pilote de course. Mais ce n’était pas pour lui non plus que j’ai choisi ce métier.»

À bord de la Ferrari 312 T4

Le 8 mai 2012, jour du 30e anniversaire de la mort de Gilles, Jacques a été invité à parcourir quelques tours de piste du complexe de Fiorano, en Italie, au volant de la Ferrari 312 T4 que son père avait menée au deuxième rang du championnat du monde en 1979 derrière son coéquipier Jody Scheckter.

«Gilles a été l’idole d’un peuple, je m’en rends compte encore, avait affirmé Jacques après sa courte séance d’essais. C’est juste dommage pour les amateurs que cette belle aventure se soit brusquement arrêtée.»

Par le passé, et sans doute avait-il raison, Villeneuve en avait marre de se faire poser toujours les mêmes questions sur les exploits de son père.

«On revenait toujours au même débat, avait-il rétorqué. Les gens m’interrogeaient sur Gilles, mais ils souhaitaient que je leur réponde toujours la même chose. J’ai alors cessé d’en parler.

«Moi, poursuit-il, j’avais une carrière à faire, mais on me ramenait toujours à mon père. Aujourd’hui, le contexte est différent. Mon championnat du monde a changé la perspective des gens et leurs remarques ont changé aussi. Je suis aujourd’hui plus à l’aise d’en parler.

«C’était rendu fou, les gens pensaient que je haïssais mon père, mais c’est tout à fait faux, ils n’avaient rien compris. N’avais-je pas le droit de courir pour moi et de m’adonner à ma passion?»

Un tour de piste émotif

«C’est triste à dire, mais le fait qu’il soit mort m’a beaucoup aidé à devenir un meilleur pilote et un homme, a-t-il souligné. Avec lui, je ne pense pas que j’aurais eu la carrière que j’ai connue. Il aurait contrôlé ma vie et je n’aurais pas pu devenir moi-même.

«Mais qu’on me comprenne bien, en tant que petit garçon, c’est certain que je l’aurais voulu vivant.»

Au Grand Prix du Canada, en juin 2018, dans le cadre du 40e anniversaire de la victoire mémorable de Gilles à Montréal, Jacques a effectué un tour symbolique à bord de la Ferrari 312 T3 de son père.

«Je ne me cacherai pas, avait-il indiqué à sa sortie de voiture, que j’étais émotif à voir tous ces gens qui me saluaient dans les tribunes.»

Malgré ses 50 ans, Villeneuve n’a toujours pas accroché son casque de pilote. Il tentera de devenir le premier pilote québécois depuis le Montréalais Dick Foley en 1960 à participer à la célèbre classique des 500 Milles de Daytona, qui sera disputée le 20 février prochain.

Pour assurer sa place parmi les 40 pilotes partants, il devra se qualifier dans l’un des deux « Duels » qui auront lieu quatre jours avant le départ de la plus prestigieuse épreuve en Coupe NASCAR.