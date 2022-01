Evander Kane sur le point de s'entendre avec les Oilers

Les Oilers d’Edmonton et le controversé attaquant Evander Kane se seraient entendus sur les termes d’un contrat d’un an, jeudi.

Selon plusieurs sources, dont le réseau Sportsnet, l’athlète de 30 ans aura un salaire de 750 000 $ avec un boni à la signature de 625 000 $. Puisque la campagne est déjà amorcée, Kane mettra la main sur 974 000 $ au total. Sur la masse salariale des Oilers, ce pacte comptera pour environ 2,1 millions $.

Une clause de non-mouvement complète est aussi assortie à l’entente.

L’ailier gauche n’a disputé que cinq rencontres avec le Barracuda de San Jose en 2021-2022, amassant tout de même huit points.

L’année précédente, il avait été le meilleur pointeur des Sharks avec 49 points en 56 matchs. En carrière, il a amassé 506 points en 769 parties avec les Thrashers d’Atlanta, les Jets de Winnipeg, les Sabres de Buffalo et les Sharks.

Pas de sanction supplémentaire

Kane avait été libéré plus tôt cette saison par les Sharks de San Jose pour avoir violé les termes de son précédent contrat et pour avoir contrevenu aux protocoles COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de la Ligue américaine.

Dans un communiqué spécial, le circuit Bettman a confirmé que Kane avait droit à l’autonomie puisqu’il a été disculpé d’une nouvelle offense aux protocoles au terme d’une enquête. La LNH avait suspendu le joueur pour 21 matchs en début de campagne puisqu’il aurait montré une fausse preuve de vaccination.

Kane s’exposait toutefois à une nouvelle punition puisqu’il aurait croisé la frontière canado-américaine pendant la pause des Fêtes sans être suffisamment protégé contre la COVID-19. Le rapport de la firme indépendante Patterson Belknap Webb & Tyler LLP atteste toutefois un manque de preuves dans le dossier.

Il n’a ainsi pu être «prouvé de façon conclusive que M. Kane a sciemment fait de fausses déclarations quant à son statut COVID-19 ou le résultat de tests en lien avec son déplacement international.»