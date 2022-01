Australie: la fusée Barty propulsée jusqu'en finale

La numéro un mondiale, Ashleigh Barty, a poursuivi sur son rythme endiablé, jeudi, pour atteindre en une heure la finale des Internationaux d'Australie, où elle affrontera la coriace Danielle Collins.

Il y a bien eu une demi-finale entre Barty et l'Américaine Madison Keys (51e), mais il n'y a pas eu de match tant l'Australienne a dominé son adversaire pour la balayer de sa route 6-1, 6-3.

Comme les autres adversaires de Barty depuis le début du tournoi, Keys a pris une leçon. Elle a tout juste réussi à faire durer ce cours magistral au-delà d'une heure (62 minutes).

Durant ce temps, Barty a passé 5 as, mais n'a pas vu revenir 48% de ses services! Elle a sauvé les deux balles de bris que Keys s'est procurées (une par set) et transformé quatre des six balles de bris en sa faveur, a planté 20 coups gagnants pour 13 fautes directes.

«Honnêtement, c'est incroyable! Je suis heureuse de jouer mon meilleur tennis ici», a déclaré l'Australienne de 25 ans, qui est assurée de conserver sa place au sommet de la hiérarchie mondiale lundi.

«La balle était un peu plus lente ce soir, plus lourde dans la raquette. J'ai simplement essayé de courir et de m'adapter, de renvoyer autant de balles que je pouvais et de mettre "Maddie" sous pression sur son service», a analysé la première Australienne à atteindre la finale à Melbourne depuis Wendy Turnbull en 1980.

Une joueuse plus complète

Barty avait atteint les demi-finales à Melbourne en 2020 et perdu en quarts en 2021.

Depuis cette demie, «je suis plus complète, j'ai plus d'expériences pour gérer les différentes situations qui se présentent», avait-elle prévenu.

Keys, 26 ans, avait déjà atteint en 2015 le dernier carré du Majeur australien.

Si elle est actuellement hors du top 50 (elle était même 87e le 10 janvier), elle avait atteint le 7e rang mondial (en 2016) et joué une finale aux Internationaux des États-Unis (2017). L'an dernier, elle n'a débuté sa saison qu'en mars et n'a plus gagné qu'un seul match, à Indian Wells en octobre, après son élimination en 8es à Wimbledon en juillet.

Elle va retrouver le top 30 lundi. «C'est très bien de la retrouver là où elle doit être», a commenté à son sujet Barty.

Celle-ci, détentrice de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021), tentera samedi de remporter enfin «son» Majeur. Ce sera face à à l'Américaine Danielle Collins (30e), qui a écrasé la Polonaise Iga Swiatek (9e) 6-4, 6-1.

Outre sa demi-finale à Melbourne en 2019, Collins avait atteint les quarts à Roland-Garros en 2020, mais n'a jamais dépassé le 3e tour à Wimbledon ni aux Internationaux des États-Unis.

Swiatek, vainqueur surprise à Roland-Garros en 2020, atteignait pour la première fois les demi-finales dans un autre Majeur.