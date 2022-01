Les transferts québécois les plus marquants

Publié aujourd'hui à 12h39

À la suite de la transaction de Maxime Crépeau, une question m'a été posée sur Twitter : «Est-ce un record pour un joueur québécois?»

La réponse est non. Voici une liste de certains des transferts québécois les plus marquants :

Olivier Occéan - 1 600 000 $ - Greuther Furth D2 vers Eintracht Francfort (Bundesliga) - 2012

Méconnu du grand public québécois, Olivier Occéan, natif de Brossard, a atteint les sommets de la Bundesliga bien avant un certain Alphonso Davies. Après un séjour en Norvège de plusieurs années, il prend un pari sportif vers l’Allemagne en allant évoluer en 3e division, pour ensuite grimper en 2e division.

Un certain jour en juillet 2012, il devient le premier Québécois à évoluer en championnat allemand après un transfert de 1,3 million d’euros de Greuther Furth au Eintracht Francfort.

Maxime Crépeau - 1 257 000 $ - Vancouver vers LAFC - 2022

Le gardien issu de l'Académie du CF MTL a eu de grands succès individuels à son séjour en Colombie-Britannique. Deux fois choisi joueur de l'année, devenu capitaine des Whitecaps et un des artisans de l'accès aux éliminatoires en 2021, il se hisse parmi les meilleurs gardiens dans la ligue.

Le Los Angeles FC n'a pas chômé pour se procurer ses services en faisant de lui l'acquisition la plus dispendieuse pour un gardien de but en MLS.

Ballou Tabla – Montant indéterminé - Impact de Montréal vers le FC Barcelone - 2017

Ballou Tabla est devenu le premier produit de l'Académie de l'Impact de Montréal à être vendu en Europe, Barcelone s'emparant du joueur de 18 ans avec une clause libératoire de 25 millions d'euros.

Le montant du transfert n'a jamais été divulgué, mais des experts stipulent que c'était dans les sept chiffres.

Sandro Grande - 587 000 $ - Frosinone Serie D à Brescia Serie A - 2001

Avant de faire les beaux jours de l’Impact de 2004-2005 à 2008-2009, le milieu de terrain avait charmé le club de Brescia, qui s'était offert ses services pour 800 000 lires italiennes en 2001. Il devenait du même coup le premier Québécois à se diriger vers le championnat italien, considéré comme le meilleur au monde à cette époque.

Le natif de Saint-Léonard a chaussé les crampons aux côtés des grandes stars du moment : Roberto Baggio et un certain Pep Guardiola.

Ali Gerba - 476 000 $ - GIF Sundsvall vers IFK Göteborg - 2005

Avant Jonathan David et Cyle Larin, le Montréalais Ali Gerba a été à un certain moment l'attaquant le plus efficace avec 15 réalisations en 31 sélections pour le Canada.

L'attaquant en puissance avait été transféré par l'Impact en Suède en 2005 au club de GIF Sundsvall et aura marqué les esprits rapidement en Allsvenskan (division 1 suédoise) au point qu'il sera cédé quelques mois plus tard au prestigieux club suédois IFK Göteborg pour quelques millions de couronnes suédoises.

Alex Bunbury - 100 000 $ - West Ham United (D2 anglaise) à C.S Maritimo - 1993

L'ancien porte-couleur du Supra de Montréal, avant que naisse l’Impact, a eu une belle carrière à une époque plus discrète pour des joueurs canadiens et surtout du Québec.

Il a joué son soccer amateur à Saint-Léonard. Le membre du Temple de la renommée du soccer canadien a décidé de quitter West Ham United en 1993, n’ayant pas eu suffisamment de temps de jeu, pour se diriger vers le Portugal et le club de Maritimo. Il deviendra le meilleur marqueur de l'histoire de Maritimo et, selon ses dires, l'idole de jeunesse d'un certain Cristiano Ronaldo.

Patrice Bernier - 98 000 $ - Moss FK D2 vers Tromso Tippeliga - 2004

Votre humble serviteur du soccer a aussi fait partie de ce monde économique du marché des transferts. À l'été 2004, le club de Tromso IL a sorti le chéquier pour mes droits de joueur de Moss FK, club qui évoluait en seconde division norvégienne.

Un an plus tard, mon destin aurait pu changer, mais le club norvégien a refusé l'offre de Besiktas Istanbul.

Samuel Piette - 75 000 $ - CD Izarra vers l’Impact - 2017

Pour ceux qui se souviennent, Samuel Piette est arrivé à Montréal par l’entremise d’une transaction après la Gold Cup de 2017.

Le milieu défensif du CF MTL roulait sa bosse en Espagne avant de retourner au bercail.

Soulignons que cette liste ne renferme pas toutes les transactions impliquant un joueur québécois. L’émergence de l’équipe du Canada sur la scène internationale, l’évolution du marché des transactions en MLS et l’arrivée de la CPL risquent de changer cette liste à travers le temps.