«Gronk» brandit la menace de la retraite

L’ailier rapproché Rob Gronkowski prendra de nouveau sa retraite du football professionnel si on le force à prendre une décision trop rapidement sur son avenir.

La saison 2021 du vétéran de 32 ans a pris fin dimanche dernier, alors que les Buccaneers de Tampa Bay ont baissé pavillon 30 à 27 contre les Rams de Los Angeles en demi-finale d’association. «Gronk» pourrait devenir joueur autonome quand la présente campagne se conclura.

«S’ils me disent : ''Rob, tu dois décider maintenant, dans les prochaines secondes, si tu joues l’an prochain'', je dirais non», a affirmé Gronkowski mercredi, lors d’un entretien avec TMZ Sports.

Le détenteur de quatre bagues de champion du Super Bowl veut être sûr de faire le bon choix.

«Je veux guérir complètement et voir dans quel état d’esprit je serais à ce moment-là. Si j’avais à répondre maintenant, ça serait non. Mais on ne sait jamais, ça pourrait être oui dans trois semaines.»

En 2021, Gronkowski a attrapé 55 passes pour des gains de 802 verges et six touchés en 12 rencontres de la saison régulière. Il aussi mis ses mains sur neuf ballons pour 106 verges et un majeur en deux parties éliminatoires.

«Gronk» a déjà pris sa retraite une fois. Après la saison 2018, sa neuvième dans l’uniforme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il a accroché ses crampons pour des raisons de santé.

Le produit de l’Université de l’Arizona était toutefois revenu sur sa décision pour rejoindre son ami Tom Brady chez les «Bucs». Ensemble, le duo a permis à la formation floridienne de mettre la main sur un championnat en 2020.