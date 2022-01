Fleury suscite de l'intérêt sur le marché

Les Capitals de Washington auraient le gardien Marc-André Fleury dans leur mire et pourraient soumettre une offre aux Blackhawks de Chicago afin de l’acquérir dans les semaines à venir.

Selon ce qu’a rapporté mardi le journaliste Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet, la formation de la capitale américaine veut s’améliorer devant le filet et Fleury a suscité son attention.

Les Hawks occupent le 14e rang de l’Association de l’Ouest et une participation aux séries éliminatoires apparaît improbable. Aussi, ils devraient se départir de certains joueurs, incluant le Québécois qu’ils avaient obtenu des Golden Knights de Vegas au cours de la dernière saison morte.

À Washington, les «Caps» ont fait confiance à Vitek Vanecek et Ilya Samsonov pour défendre leur cage. Le premier a conservé une fiche de 9-6-5, une moyenne de buts alloués de 2,47 et un taux d’efficacité de ,912. Quant au second, il revendique un dossier de 13-4-3, une moyenne de 2,77 et un taux de ,903.

Washington détient le premier laissez-passer des équipes repêchées de l’Est.

Cette année, Fleury complète un contrat de trois ans et de 21 millions $. Son pacte comprend une clause partielle de non-échange. Ayant eu à affronter les Capitals régulièrement quand il évoluait avec les Penguins de Pittsburgh, le Québécois a présenté une fiche de 13-13-3, ainsi qu’une moyenne de 2,76 et un taux de ,913 jusqu’ici.