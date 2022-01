Dante Absher de retour avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal compteront sur les services du receveur de passes Dante Absher pour une année de plus.

Mercredi, l’Américain de 28 ans a paraphé un nouveau contrat d’une saison avec le club de la Belle Province.

«Nous sommes ravis que Dante revienne avec nous en 2022. En plus d'être talentueux, il possède une excellente personnalité appréciée de tous dans le vestiaire. Il sera appelé à occuper un rôle encore plus important avec nous la saison prochaine et nous savons qu'il répondra à l'appel», a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans un communiqué de son organisation.

Absher a pris part à cinq rencontres en 2021, dont trois à titre de partant. Il a attrapé cinq passes pour 90 verges et a également retourné cinq bottés de dégagement pour des gains de 34 verges.

Le produit des Pionners de Glenville State College était également un membre des Alouettes en 2019. Cette saison-là, il avait réussi huit attrapés pour 84 verges et un touché en deux rencontres.