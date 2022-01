CH: les espoirs à cibler dans une transaction

La date limite des transactions approche à grands pas, et ce ne sont pas seulement les choix au repêchage qui devraient intéresser le directeur général des Canadiens, Kent Hughes.

Sachant qu’il dispose déjà de 11 choix en vue de l’encan amateur qui se tiendra à Montréal cet été, Hughes pourrait aussi s’intéresser aux espoirs des équipes qui seront dans le camp des acheteurs.

• À lire aussi: Maxime Comtois s’en va «dans la bonne direction»

• À lire aussi: Vive déception pour le CH

Lors du segment «Les Recrues» mercredi à JiC, les journalistes de TVA Sports Anthony Martineau et Nicolas Cloutier se sont amusés à déterminer quel(s) espoir(s) Hughes devrait cibler dans une potentielle transaction.

Martineau a été le premier à se prononcer.

«Kent Hughes parlait récemment d’instaurer une culture gagnante basée sur l’offensive et la vitesse. J’ai un nom pour vous : Jakob Pelletier. Il est actuellement le meilleur marqueur du club-école des Flames de Calgary. Il a aussi été capitaine des Wildcats de Moncton et des Foreurs de Val-d’Or.

«Daniel Renaud, son ancien entraîneur chez les Foreurs, disait justement ceci à La Presse, il y a quelques mois : «Jakob Pelletier est le plus grand leader avec lequel j’ai eu l’occasion de travailler. Il a 19 ans, mais il a le leadership d’un gars de 30!

«Ce joueur, honnêtement, c’est attitude A1, vitesse et offensive. Peux-tu vraiment avoir mieux? Et c’est un Québécois de surcroît!»

«Il a actuellement une moyenne d’un point par match. La Ligue américaine est une ligue tellement compétitive, que de voir Pelletier produire autant et se retrouver au sixième rang du circuit pour les tirs décochés, ça m’épate beaucoup.»

Nicolas Cloutier s’est montré sceptique par rapport à la possibilité d’acquérir un espoir de la trempe de Pelletier, qui n’est sans doute pas disponible à l’heure actuelle.

«Je doute que les Flames veulent se départir de Pelletier, car ils ont plusieurs attaquants qui n’auront pas de contrat cet été, a-t-il fait valoir. Je crois que les Flames le voient dans leur formation l’an prochain.»

Le journaliste a plutôt regardé du côté des Rangers de New York.

«Leurs deux défenseurs droitiers avec un contrat à long terme, Adam Fox et Jacob Trouba, bloquent le développement de deux anciens choix de 1er tour de Jeff Gorton à l’époque où il travaillait avec les Rangers, soit Braden Schneider et Nils Lundkvist.

«Schneider est un défenseur robuste avec une excellente première passe, Lundkvist a de son côté un profil plus offensif.»

Pour Nicolas Cloutier, ajouter un défenseur droitier à la banque d’espoirs du Tricolore est primordial.

«Parmi les espoirs du CH à cette position exacte, il y a seulement Logan Mailloux en ce moment. Est-ce que tu veux tout miser sur Logan Mailloux? Je ne crois pas que ce serait une bonne idée, surtout si on considère que Jeff Petry n’a peut-être pas un avenir avec les Canadiens de Montréal.»

Anthony Martineau s'est inscrit en faux.

«On a des besoins partout! Le CH est 32e dans la Ligue actuellement. Rappelez-vous 2018. On a fait l’erreur de repêcher selon nos besoins avec Kotkaniemi. Je pense que si tu sais qu’un gars comme Pelletier est disponible, et je ne dis pas que c’est le cas, tu n’as pas le choix d’y aller.

«Les Flames veulent gagner maintenant. Ils bataillent pour une place en séries. Si tu leur proposes Tyler Toffoli pour les aider directement et que tu leur exiges Pelletier en retour, je pense qu’ils y réfléchissent.»

L'animateur Jean-Charles Lajoie est intervenu en exposant toutes les nuances du débat.

«Le tableau est tellement ouvert que beaucoup plus d'équipes qu'à l'habitude seront prêtes à y mettre le prix pour faire l'acquisition d'un bon vétéran. Mais effectivement, Pelletier est un joyau dans l'équipe réserve des Flames. Les Rangers comptent notamment sur Adam Fox qui est exceptionnel. Et là, ce sont deux candidats [Schneider et Lundkvist] qui sont deux ex-choix de 1er tour. Si tu cèdes un des deux, tu n'es quand même pas en reste. Je ne sais pas...»

Martineau et Cloutier ont fini par trouver un terrain d'entente par la suite.

«Les deux gars mentionnés par Nic aideraient les Canadiens assurément aussi», a concédé Anthony Martineau.

«Si on avait à obstiner, c'est sûr que je préfère Pelletier», a reconnu Cloutier.

«Mais là n'est pas la question», a conclu son collègue.