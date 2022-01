Une nouvelle corde à l’arc d’Adam Fox

La réputation du défenseur des Rangers de New York Adam Fox n’est plus à faire, mais l’athlète de 23 ans trouve de nouveaux moyens d’en mettre plein la vue aux amateurs de hockey.

Lundi soir, l’arrière a donné la victoire aux siens en déjouant le gardien des Kings de Los Angeles Jonathan Quick pendant le sixième tour de la séance de tirs de barrage. Il s’est amené devant le vétéran avec vitesse et a effectué une feinte du revers pour sceller l’issue du match.

En conférence de presse après l’affrontement, Fox a révélé qu’il s’agissait de la première fois qu’il prenait part à une fusillade depuis son passage dans le programme de développement américain, soit en 2015-2016.

«Je ne m’attends jamais à être utilisé dans cette situation. Je me concentre donc sur d’autres choses dans mon jeu», a-t-il dit.

«J’hésitais entre deux feintes. J’ai décidé d’y aller avec ma première idée et je suis heureux de l’avoir effectuée. Avec celle-là, je suis en confiance quand je la fais. Je ne voulais pas compliquer les choses et je suis content que cela ait marché.»

Un futur régulier

Aux dires de l’entraîneur-chef Gerard Gallant, le récipiendaire du trophée Norris en 2020-2021 doit dorénavant s’attendre à être l’un des joueurs appelés à participer régulièrement aux tirs de barrage chez les Rangers.

«Je crois qu’il doit être l’un de nos premiers tireurs, a clamé le pilote des Blueshirts. Avec le but qu’il a inscrit ce soir [lundi], il a fait le plein de confiance. Il a des belles habiletés, il est talentueux et il a fait une magnifique feinte.»

«Un peu plus tôt cette saison, j’ai discuté avec lui de la possibilité de l’utiliser en fusillade et il m’a dit : "non, je ne suis pas à l’aise dans cette situation". Je pense que cela vient de changer», a ajouté Gallant.

Face aux Kings, Fox a également permis à Chris Kreider de toucher la cible pour une 30e fois cette saison. En première période, le défenseur a refilé une passe parfaite à son coéquipier, qui était bien placé devant le filet adverse lors d’un avantage numérique.

«C’était un super jeu, a dit l’entraîneur-chef des Kings, Todd McLellan, qui a dû admettre l’évidence. Tu as un gagnant du trophée Norris qui repère le meneur de la ligue pour les buts. Tu n’as pas d’autre choix que de leur lever ton chapeau.»