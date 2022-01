Une grande première pas glorieuse du tout

Le Canadien de Montréal continue de croupir dans les bas-fonds du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH) et la défaite de lundi aux mains du Wild du Minnesota constitue l’une des nombreuses dégelées encaissées par l’équipe jusqu’ici cette saison.

Pour la première fois de la campagne, la formation dirigée par l’entraîneur Dominique Ducharme s’est «surpassée» en concédant huit buts.

Avant ce cuisant échec de 8 à 2, le plus haut total de filets accordés par le Tricolore dans une partie en 2021-2022 était de six. Le club a donné ce nombre de buts à trois reprises, soit les 4, 18 et 24 novembre face aux Islanders de New York, aux Penguins de Pittsburgh et aux Capitals de Washington.

Par ailleurs, la dernière fois que le Canadien avait permis huit buts dans une rencontre remontait au 26 novembre 2019, quand il s’était incliné 8 à 1 devant les Bruins de Boston au Centre Bell.

L’écart de six buts au pointage de lundi constitue aussi la marge la plus élevée pour un duel du Bleu-Blanc-Rouge cette saison, ex aequo avec celle du 18 novembre, alors que le CH avait perdu 6 à 0 face aux «Pens».

Autres chiffres peu flatteurs

Depuis le début du calendrier régulier, la Sainte-Flanelle a perdu huit fois par au moins quatre buts, signe que ses joueurs n’ont fait qu’acte de présence plus souvent qu’à leur tour.

Au classement, ces contre-performances se traduisent par une fiche globale de 8-26-7, bonne pour 23 points. C’est un de moins que les Coyotes de l’Arizona, avant-derniers de la LNH, qui possèdent également une rencontre en main.

Ayant donné au moins 40 tirs dans chacune de ses quatre dernières sorties, le Canadien vient de terminer une séquence de 10 affrontements à l’étranger et voilà une bonne nouvelle pour Ducharme, puisque ses hommes ont maintenu un dossier de 3-16-6 sur les patinoires adverses cette année.

Les huit prochains duels se dérouleront au Centre Bell, à commencer par celui de jeudi contre les Ducks d’Anaheim.