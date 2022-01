«On doit pousser le règlement encore plus loin»

La fin du match de demi-finale d’association entre les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo, dimanche, n’a pas fini de faire réagir les amateurs de football de la NFL.

Les deux formations ont inscrit pas moins de 25 points dans les deux dernières minutes du quatrième quart et les Chiefs l’ont finalement emporté 42 à 36 en inscrivant un touché sur la première séquence de la prolongation.

Cela a donné droit à une nouvelle levée de boucliers pour décrier la règle de la NFL concernant la période supplémentaire. Elle stipule que les deux équipes peuvent être en possession du ballon au moins une fois en prolongation, sauf si le club qui l’amorce en attaque marque un touché.

«Est-ce normal que ce soit un pile ou face qui détermine celui qui gagne ce match?», s’est questionné le journaliste du réseau TVA Sports Denis Casavant, lors de la plus récente baladodiffusion «Du champ gauche». À écouter ici:

«Ce n’est pas normal que [le quart-arrière] Josh Allen et l’attaque des Bills ne méritent pas d’aller sur le terrain et de répliquer aux Chiefs», a-t-il ajouté, en affirmant que les nombreuses chances de réplique obtenues au quatrième quart ont permis à ce match de devenir l’un des plus excitants de l’histoire des éliminatoires de la NFL.

Règle déjà modifiée

Denis Casavant a également soulevé que la NFL a modifié sa règle concernant la prolongation en 2011.

«Avant, il y avait le tirage au sort et l’équipe qui le gagnait l’emportait en réussissant seulement un placement. Ils ont corrigé cela et priorisé les touchés. Je crois qu’on doit maintenant pousser le règlement encore plus loin avec au moins un droit de réplique.»

L’expert football de TVA Sports a aussi discuté des autres affrontements du dernier week-end dans le circuit Goodell, du talent que l’on retrouve chez les jeunes quarts-arrière de l’Association américaine et des similitudes entre le parcours actuel des 49ers de San Francisco en éliminatoires et celui des Giants de New York en 2008.