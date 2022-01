Maxime Comtois s’en va «dans la bonne direction»

Le Québécois Maxime Comtois n'a probablement pas la saison à laquelle il s’attendait. Même si les Ducks pointent au deuxième rang du classement de la section Pacifique, les statistiques personnelles du jeune homme de 23 ans ne sont pas au rendez-vous.

Comtois a amassé six points, dont deux buts, en 24 parties en 2021-2022. Toutefois, il y a une raison derrière ces chiffres puisque le jeune homme natif de Longueuil a amorcé la campagne avec une fracture de la main.

«Ç’a été difficile, a confié Comtois, mardi, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports. C’est sûr que j’ai essayé de commencer l’année en jouant avec ma blessure. On s’est rendu compte que je m’étais cassé la main au camp d’entraînement. J’ai joué une quinzaine de parties avec une main cassée. Ce n’est jamais vraiment facile.

«Quand je suis revenu, j’ai commencé à jouer de mieux en mieux, j’ai commencé à retrouver de la confiance quand j’ai la rondelle. Ça s’en va dans la bonne direction. J’essaie de travailler fort à tous les matchs, de faire les petits détails pour que mon entraîneur me donne plus de temps de glace. C’est là-dessus que je me concentre en ce moment.»

Les Ducks ont connu un passage à vide récemment, mais ont tout de même remporté leurs deux dernières parties contre de bonne formations, les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay.

«On a connu une séquence difficile quand on est retournés à la maison, a continué Comtois. Les deux derniers matchs, on a joué deux bonnes games contre deux bonnes équipes de la ligue. C’est le genre de parties que l’on jouait au début de l’année quand on avait du succès. Ça fait du bien de retourner à nos bonnes habitudes. Ça nous prouve qu’on est capable de compétitionner avec les bonnes équipes dans la ligue.»

Évoluant à Anaheim, Comtois, lui-même un jeune joueur de l’organisation, peut être un témoin privilégié de l’éclosion de son coéquipier Trevor Zegras, considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de la LNH.

«C’est un gars qui a beaucoup de talent, a souligné Comtois. Pas mal le gars le plus talentueux avec lequel j’ai joué. Il trouve toujours le moyen de faire quelque chose d’extraordinaire sur la glace. Je pense qu’il a une bonne vision de jeu, c’est un passeur. Il est capable de lancer la rondelle aussi. Il est bon pour notre équipe. Ça amène une dimension différente comparativement à Getzlaf ou nos autres centres.»

D’ailleurs, Comtois et les Ducks seront de passage, jeudi, au Centre Bell pour y affronter les Canadiens de Montréal. Malheureusement pour le Québécois, les estrades de l’amphithéâtre seront vides.

«On ne joue qu’une partie par année à Montréal, a indiqué Comtois. Surtout que ça fait trois ans que je n’ai pas eu la chance de jouer (au Centre Bell). Les deux premières années, j’ai été cédé (dans la Ligue américaine) une semaine avant le match. Cette année, il n’y aura personne qui pourra rentrer dans l’aréna. C’est plate, mais en même temps, ça va être le fun de jouer à Montréal. Je vais essayer de voir ma famille avant le match.»

