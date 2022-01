Matthew Tkachuk réussit un rare exploit

L’attaquant Matthew Tkachuk a connu lundi une soirée mémorable aux dépens de l’équipe de sa ville natale, ce qui pourrait être un bon présage pour les Flames de Calgary, une équipe en manque de victoires.

Dans un triomphe sans équivoque de 7 à 1 contre les Blues de St. Louis, le joueur d’avant a amassé cinq mentions d’aide, devenant le 11e hockeyeur de l’histoire du club à accomplir un tel fait d’armes au cours d’un match.

Les derniers ayant réussi le coup étaient Sean Monahan (2018), Dion Phaneuf (2007) et Al MacInnis (1994). La marque d’équipe est de six, détenue par Guy Chouinard et Gary Suter.

Pour le héros de la soirée, la rencontre a eu une saveur plutôt particulière, car son père Keith a évolué pour les Blues et agi comme directeur du recrutement des joueurs à St. Louis. N’empêche que chacun y a trouvé son compte ici, aux dires du porte-couleurs des Flames.

«Peut-être qu’il est allé se coucher plus tôt et que je ne recevrai aucun message texte, a rigolé Matthew Tkachuk, tel que rapporté par le réseau Sportsnet. L’organisation pour laquelle il travaille importe peu. Il est évidemment le plus grand partisan et un excellent mentor pour moi et mon frère [Brady]. Tout comme mes partenaires de trio [Johnny Gaudreau et Elias Lindholm] et mes coéquipiers, il sait à quel point je veux gagner contre ces gars-là. C’est l’équipe de la ville de ma maison et beaucoup de gens regardent les matchs.»

Cependant, le résultat collectif reste le plus important et pour les Flames, chaque point au classement est significatif. Calgary détient le dernier laissez-passer des clubs repêchés dans l’Association de l’Ouest avec 44 points.

«Il nous reste encore cinq affrontements avant la pause du weekend des étoiles et on doit gagner la plupart d’entre eux pour être dans le portrait des séries une fois rendu là», a-t-il spécifié.

Question de vision

Avec huit aides à ses trois dernières sorties, Tkachuk a porté à 24 son total de la campagne. Même s’il a disputé 37 joutes jusqu’ici, il n’est qu’à trois passes décisives de sa récolte de toute la saison précédente, obtenue en 56 sorties. Néanmoins, aux yeux de l’entraîneur-chef Darryl Sutter, il ne faut pas s’étonner des prouesses du numéro 19.

«Matthew a une excellente vision du jeu quand il possède la rondelle, a déclaré le pilote. En jouant à l’aile droite cette année, ça lui donne une dynamique différente quant à ce qu’il peut voir et faire. Et il en profite largement.»

Tkachuk espère reproduire ses succès face aux Blues jeudi, quand il sera de passage à St. Louis. Toutefois, il devra précédemment en découdre avec les Blue Jackets de Columbus la veille.