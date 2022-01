Joueurs étrangers : fin de l’injustice envers les clubs canadiens

C’est l’un des déséquilibres les plus criants de la Major League Soccer (MLS) qui s’apprête à prendre fin.

Depuis 2008, les clubs du circuit Garber se voient allouer un quota de joueurs étrangers pouvant figurer dans un effectif, établi à huit.

Problème : aux États-Unis, les clubs ont depuis belle lurette trouvé le moyen de contourner la règle en délivrant aisément, au bout de quelques mois, des cartes vertes à leurs joueurs dits internationaux.

Ainsi, non seulement les équipes américaines ont eu ce luxe d’utiliser plus de joueurs étrangers que la limite originellement permise, ils se sont également servis de ce tour de passe-passe comme source de revenus, puisqu’elles ont commencé à vendre nombre de leurs places finalement vacantes à d’autres clubs dans le besoin, et notamment les clubs canadiens.

Car le fait est que, au nord de la frontière canado-américaine, le processus pour obtenir une résidence permanente, et a fortiori la citoyenneté canadienne, est bien plus long et fastidieux.

Pour résumer, les clubs canadiens ont pu utiliser moins de joueurs étrangers que leurs homologues américains, et ils ont dû en plus sortir le chéquier pour faire l’acquisition au besoin des précieux sésames (les fameuses places de joueurs étrangers), induisant une réelle iniquité sportive et administrative.

La MLS, bien consciente du problème, avait décidé à partir de 2020 de compenser les clubs canadiens à hauteur de 150 000 $ en argent d’allocation. Ce montant, donné au début de chaque saison, ne pouvait cependant servir que comme monnaie d’échange afin d’obtenir des places de joueur étranger. Un pansement sur une plaie, en somme. Mais mieux que rien, peut-on également dire.

Dès 2022, toutefois, un changement majeur sera opéré, au bénéfice des clubs canadiens (tel que pressenti par IMFC Radio).

En effet, selon les informations de TVA Sports, la MLS devrait prochainement annoncer l’octroi de trois places de joueurs étrangers supplémentaires au sein des effectifs du CF Montréal, du Toronto FC et des Whitecaps des Vancouver.

Ces clubs se verront donc donner l’opportunité d’enlever le statut de joueur étranger à trois membres de leur organisation en fonction de quelques critères, tout en conservant les huit places internationales données à chaque club MLS.

Cela risque de changer la donne, puisque les clubs canadiens auront moins de pression pour composer leur effectif, et pourront eux aussi échanger leurs places de joueur étranger plus facilement et plus souvent.

D’ailleurs, le CF Montréal a annoncé ce mardi avoir échangé à Orlando une de ses places contre 200 000 dollars d’argent d’allocation, en plus d’un choix de troisième tour au repêchage de 2023. Ce n’est pas a priori anodin, et une fois ce changement au règlement officialisé, il faudra s’attendre à voir les clubs canadiens devenir autant vendeurs de places internationales qu’acheteurs, dorénavant.