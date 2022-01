Départ d’Emilie Castonguay: Momentum Hockey conserve ses clients

Malgré le départ d’Emilie Castonguay, Momentum Hockey et l’ancien espoir du Canadien de Montréal Olivier Fortier miseront sur la continuité, puisque tous leurs clients, incluant Alexis Lafrenière, demeureront dans le giron de l’agence.

C’est ce que Fortier, qui travaillait étroitement avec Castonguay, a indiqué dans une entrevue au balado de la chaîne TVA Sports «Temps d’arrêt», lors du plus récent épisode diffusé mardi. Castonguay a récemment été embauchée par les Canucks de Vancouver et l’ancien hockeyeur de 32 ans prendra la relève.

«La priorité, c’était de parler aux clients et de leur annoncer en primeur [le départ de Castonguay], a dit Fortier à propos de la transition. C’est sûr que les joueurs ne s’y attendent pas nécessairement et c’est un choc sur le coup, mais ils comprennent. On leur a expliqué notre plan de continuité.»

«C’était beaucoup moi qui étais dans les arénas pour m’occuper du développement des joueurs. Des joueurs comme Alexis Lafrenière, ce sont des joueurs dont je m’occupe depuis leur tout jeune âge. J’ai une relation de confiance avec ces joueurs-là. Je suis vraiment la personne ressource.»

Fierté bien sentie

Fortier s’est dit très heureux pour Castonguay, qui a longuement mûri sa décision avant de quitter l’agence.

«J’ai fait partie de la décision avec elle et je l’ai fait sentir super à l’aise. Avant tout, c’est une bonne amie, je la considère pratiquement comme ma sœur. Alors pour moi, c’est une fierté de la voir évoluer et progresser. On aimerait la garder avec nous, c’est sûr, mais en même temps, on est très contents pour elle.»

Fortier a été un choix de troisième tour – la 65e sélection au total – du Tricolore au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2007. Sa carrière sur la glace s’est terminée rapidement; il a accroché ses patins en 2013 après une saison de deux points en 32 parties avec les Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue américaine. Par la suite, il est devenu agent de joueur.

Au mérite

L’animateur Louis Jean estime par ailleurs que le fait que les Canucks ont embauché Castonguay avant même de nommer un directeur général en dit beaucoup sur l’estime de l’organisation envers sa plus récente acquisition.

«C’est une embauche que je trouve extraordinaire, parce que ce n’est pas sur les bases d’embaucher une femme, a fait valoir Jean. Ça n’a rien à voir. C’est presque insultant pour Emilie Castonguay parce qu’elle a toujours fui les caméras.»

«Qu’est-ce qu’elle a fait? Elle a fait des études en finances, en droit, elle a joué division 1 au hockey aux États-Unis, elle s’est bâti une carrière d’agente certifiée dans la Ligue nationale de hockey. Elle a tellement impressionné, même de vieux routiers comme Jim Rutherford. C’est au mérite.»

Jean et Alexandre Picard sont également revenu sur le voyage du Canadien et sur les récents propos du défenseur des Blues de St. Louis Justin Faulk, qui a critiqué les contraintes sanitaires au Canada.