Une curieuse situation chez le Rocket

Après avoir disputé quatre parties du 12 au 19 janvier derniers, le Rocket de Laval est en plein coeur d’une pause jusqu’au 28 janvier, une situation peu orthodoxe pour les joueurs, mais également le personnel d’entraîneurs.

Le prochain match du club-école des Canadiens de Montréal aura ainsi lieu vendredi prochain alors qu’il disputera deux duels en deux soirs au Texas, contre les Stars.

«Ce n’est pas évident cette semaine, on a donné quelques journées (de congé) pour que les joueurs puissent avoir du temps avec leur famille, a souligné l’entraîneur de l’équipe, Jean-François Houle, lundi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. On a changé l’entraînement aussi. Aujourd’hui, c’était un entraînement individuel, un peu avec les défenseurs, un peu avec les avants. On a travaillé un peu l’avantage numérique cette fin de semaine.

«On essaie de diviser ça un peu. Et là on repart demain avec un entraînement d’équipe pour être prêt pour le match de vendredi.»

Le Rocket est quatrième au classement de la section Nord de la Ligue américaine, avec 32 points en 28 matchs, mais a tout de même remporté huit de ses 10 dernières confrontations.

«Nos joueurs qui sont sous contrat de la Ligue américaine performent très bien présentement, a continué Houle. On a plusieurs vétérans qui ont plus de temps de glace et qui en ont profité. Les jeunes joueurs qui sont venus de Trois-Rivières ont prouvé qu’ils sont peut-être capables de jouer dans la Ligue américaine. Nos gardiens de but ont fait des arrêts-clés dans tous ces matchs. Les gars travaillent et quand tu travailles, t’as une chance de gagner.»

Et il y aussi des joueurs comme l’attaquant Jesse Ylönen qui continue là où il avait laissé, après un bref passage de sept parties avec le Tricolore, en marquant à deux reprises, mercredi dernier, à son premier match en plus d’un mois et demi avec le Rocket. En 18 parties dans la LAH, le Finlandais a amassé 16 points en 2021-2022.

«Je pense que Jesse Ylönen a sûrement une bonne chance un jour de faire la Ligue nationale et d’y rester, a confié Houle. C’est notre joueur qui a le plus d’habiletés. Il a de très bonnes mains. Il a un très, très bon lancer.

«Il a peut-être besoin d’apprendre à jouer un peu plus dans le trafic, mais il a un beau futur en avant de lui. C’est un choix de deuxième ronde et je pense qu’il a de bonnes chances d’avoir une carrière dans la Ligue nationale un jour.»

