Ski acrobatique: pas moins de 12 Québécois à Pékin

Menée par les champions olympiques Mikaël Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe, la délégation canadienne de ski acrobatique enverra 24 athlètes, dont 12 Québécois, aux Jeux de Pékin le mois prochain.

Freestyle Canada a en effet publié sa liste finale, lundi. Justine sera accompagnée de sa sœur Chloé. Laurent Dumais se rendra également en Chine pour les épreuves de bosses.

«C’est toujours un honneur pour moi de représenter le pays sur la plus grande scène au monde, a dit Kingsbury dans un communiqué de la fédération nationale. Ce seront mes troisièmes Jeux olympiques et chaque fois, c’est le même sentiment de fierté qui m’habite. Ce moment est le point culminant des quatre dernières années de travail et j’ai hâte de me retrouver à Pékin avec tous les autres athlètes de la délégation canadienne.»

L’équipe de saut sera composée exclusivement de skieurs de la Belle Province. Flavie Aumond, Naomy Boudreau-Guertin, Miha Fontaine, Lewis Irving, Émile Nadeau et Marion Thénault seront de l’aventure.

Olivia Asselin et Édouard Therriault concourront pour leur part en slopestyle et en Big Air.