Roussel croyait que Castonguay allait à Montréal!

Antoine Roussel n'a pas tari d'éloges à l'endroit d'Émilie Castonguay, qui est son ancienne agente maintenant qu'elle a rejoint les Canucks de Vancouver à titre d'adjointe au directeur général par intérim Jim Rutherford.

«C'est une fille qui est déterminée, qui est capable de bouger des montagnes, a souligné l'attaquant des Coyotes de l'Arizona, lundi, lors de son segment à l'émission JiC. C'est tellement admirable.»

N'empêche, Roussel est déçu de ne plus pouvoir compter sur ses services. L'an passé, il avait perdu un allié dans des circonstances plus tragiques lorsque son agent Christian Daigle est décédé à seulement 42 ans.

«En l'espace d'un an, j'ai perdu deux agents importants, c'est un peu triste», a reconnu le Français.

Fait cocasse : Roussel était persuadé que Castonguay avait été embauchée par les Canadiens de Montréal lorsqu'elle l'a contacté pour lui annoncer la grande nouvelle.

«Je lui dis : "Félicitations, tu t'en vas à Montréal!" Elle dit : "Non, non, je ne vais pas là... Je vais à Vancouver." Finalement, elle a la chance d'apprendre auprès de Jim Rutherford. C'est une grande opportunité pour elle. Émilie va apporter une touche d'humanisme et des idées différentes aux Canucks.»

Propos de Faulk : pas une surprise

Les propos du défenseur des Blues de St. Louis Justin Faulk, qui a avoué ne pas avoir envie d'aller jouer Canada en raison des restrictions sanitaires, ont donné un sentiment de déjà-vu à Antoine Roussel.

«Ces propos-là, je les entendais avant, a-t-il confié. J'entendais des gars dire : moi, je ne veux jamais jouer au Canada pour telle ou telle raison. Moi, ça me faisait sursauter. C'est un privilège de jouer dans la LNH, et c'est une opportunité exceptionnelle, celle de jouer dans un marché canadien.

«J'ai eu la chance de vivre à Vancouver pendant trois ans. Les gens sont tellement passionnés. Ce sont des marchés exigeants, mais en même temps, quand ça va bien, c'est tellement agréable, c'est tellement le fun.»

