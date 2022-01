Nick Usher de retour pour deux saisons

Les Alouettes et le joueur de ligne offensive Nick Usher se sont entendus afin de prolonger leur association pour deux autres saisons.

La formation de la Ligue canadienne de football (LCF) en a fait l’annonce par voie de communiqué, lundi.

Usher s’était joint aux Moineaux avant la dernière saison. En 2021, il a totalisé 35 plaqués, dont quatre pour des pertes de terrain. Il a également réussi cinq sacs du quart en 14 rencontres. De plus, l’Américain de 27 ans a récupéré trois échappés, ce qui représente un sommet dans le circuit canadien.

«Nick s'est avéré un ajout primordial pour nous en 2021. En plus d'apporter sa bonne humeur contagieuse dans le vestiaire, il s'est avéré un rouage important de notre front défensif, forçant les quarts adverses à se débarrasser du ballon plus rapidement qu'ils ne l'auraient souhaité», a affirmé le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans la missive de son organisation.

Avant de rejoindre les Alouettes, Usher a disputé deux campagnes avec le club d’Edmonton. Le produit des Miners de l’Université du Texas à El Paso a effectué 78 plaqués et 12 sacs du quart en carrière.

Par ailleurs, les «Als» ont aussi indiqué avoir libéré le joueur de ligne défensive Jamal Davis II, et ce, afin que l’américain puisse tenter sa chance dans la NFL.

En neuf rencontres en 2021, l’athlète de 26 ans a réussi 17 plaqués, dont quatre sacs du quart. Il a aussi inscrit un touché.

Mike Reilly tire sa révérence

Le quart-arrière Mike Reilly a décidé de prendre sa retraite du football professionnel, et ce, après 11 saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Les Lions de la Colombie-Britannique en ont fait l’annonce lundi, dans un communiqué. L’athlète de 36 ans a disputé cinq saisons avec ce club, soit de 2010 à 2012 et de 2019 à 2021. Il a aussi porté les couleurs de l’équipe d’Edmonton de 2013 à 2018.

«Michael quitte en tant que l’un des meilleurs joueurs et l'une des meilleures personnes que notre club et notre ligue ont connues», a déclaré le directeur des opérations football des Lions, Neil McEvoy.

Le natif de Washington accroche ses crampons après avoir amassé 34 805 verges et 182 touchés avec son bras. Il est seulement le troisième pivot de l’histoire de la LCF à avoir lancé pour plus de 5000 verges lors de trois campagnes consécutives, après Anthony Calvillo et Doug Flutie.

Reilly a remporté la coupe Grey à deux occasions (2011 et 2015). La dernière fois, il a été sélectionné à titre de joueur par excellence de l’ultime match de la saison. Il a également été sacré joueur par excellence de la campagne 2017 du circuit canadien.