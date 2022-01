Les Golden Knights contiendront-ils Ovechkin?

Après avoir profité d’un week-end de congé à la suite de leur victoire contre les Canadiens, les Golden Knights de Vegas reprennent l’action, ce soir, contre les Capitals à Washington.

Cet affrontement sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 19h.

Jeudi dernier, les Golden Knights ont gagné 4-3 en prolongation contre le CH pour arrêter à trois leur série de défaites. Malgré ces insuccès, ils sont demeurés bien installés en tête de la section Pacifique avec 50 points en 41 matchs.

La bande à Alexander Ovechkin a également eu besoin de la prolongation pour l’emporter à sa dernière sortie, par la marque de 3-2 contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi.

Les «Caps», eux, sont actuellement quatrièmes dans la section Métropolitaine, où le classement est très serré. Les Rangers de New York occupent le sommet avec 58 points, un petit point devant les Penguins de Pittsburgh. Les Hurricanes de la Caroline et les Capitals suivent avec respectivement 56 et 55 points.

Sur le plan individuel, «Ovi» mène la LNH pour les buts avec 29, à égalité avec Chris Kreider, des Rangers.

Au chapitre des points, il partage la tête avec Leon Draisaitl, des Oilers d’Edmonton, et Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride, avec 58.

Il s’agit de la première confrontation de la saison entre ces deux équipes.