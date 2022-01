Les Bengals pourraient être payants

Les amateurs de paris sportifs qui croient aux capacités des Bengals de Cincinnati pourraient faire des gains très intéressants le week-end prochain.

Selon les cotes établies par la plateforme Mise-o-jeu, l’équipe de l’Ohio est visiblement négligée face aux Chiefs de Kansas City. Un parieur prédisant que les Bengals l’emporteront dimanche après-midi pourrait faire 2,85 fois sa mise. À titre comparatif, la cote des finalistes du dernier match du Super Bowl est de 1,26.

La cote de 3,10 pour une victoire par moins de 2,5 points des Bengals représente aussi une option très intéressante. La seule fois que les deux clubs se sont affrontés en 2021, soit le 2 janvier dernier, Cincinnati l’a emporté au compte de 34 à 31.

Si les deux formations sont en mesure d’amasser autant de points pendant leur prochain rendez-vous, il sera possible de faire 1,80 sa mise. En effet, il existe une option de pari pour un pointage cumulatif de plus de 54,5 points.

De plus, une cote de 2,00 est disponible pour un parieur qui croit que les Chiefs et les Bengals inscriront plus de points en deuxième demie que durant la première. Dans les quatre affrontements des demi-finales d’association, il y a eu plus de points d’inscrits dans les deux derniers quarts qu’au cours des deux premiers.