Haaland de nouveau blessé, Dortmund s'inquiète

La répétition des blessures musculaires de Erling Haaland, le colosse norvégien de 21 ans à l'hygiène de vie pourtant rigoureuse, inquiète le Borussia Dortmund, très dépendant de ses talents de buteur.

Samedi, après un sprint, il a de nouveau porté sa main à la région de l'aine en grimaçant, et est sorti à la 63e minute du match remporté 3-2 à Hoffenheim.

À lire aussi: Samuel Piette de retour avec la formation canadienne

Cette saison, il a déjà manqué dix matches toutes compétitions confondues, en raison de deux blessures musculaires, et c'est en son absence que le Borussia a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupe.

Lundi, la nature exacte de sa nouvelle blessure et son temps d'absence n'étaient pas encore connus. "Dimanche et lundi, Haaland a subi des examens complets", a simplement indiqué le club, "il souffre de problèmes musculaires, qui nécessiteront un traitement et de nouveaux examens dans les jours à venir".

La pause de deux semaines de la Bundesliga va évidemment donner un peu d'air au canonnier prodige (23 buts en 21 matches cette saison).

Mais le BVB, actuel deuxième de la Bundesliga à six points du Bayern, serait affaibli si Haaland manquait les rendez-vous cruciaux de février, en championnat contre Leverkusen et l'Union Berlin, actuels deuxième et troisième du classement, et en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (17 et 24 février).

Pendant l'hiver 2020-2021, il avait également dû s'arrêter cinq semaines en raison d'une déchirure musculaire.

Karim Benzema cambriolé pendant un match du Real

La maison de la star du Real Madrid et de l'équipe de France Karim Benzema a été cambriolée pendant que le joueur disputait le match de son équipe contre Elche (2-2) dimanche, a-t-on appris lundi de sources policières.

"Le joueur s'est rendu compte de ce qui s'était passé en rentrant chez lui après la rencontre et en découvrant que tout avait été retourné dans la maison", ont précisé ces sources, ajoutant que ce qui avait été dérobé n'était pas connu dans l'immédiat.

Selon les premières constatations, les voleurs ont escaladé la clôture extérieure de la propriété et sont entrés dans la maison en cassant une baie vitrée

Benzema est le dernier footballeur en date cambriolé pendant qu'il dispute une partie. En octobre 2019, la garde civile espagnole et Europol avaient annoncé le démantèlement d'un réseau de cambrioleurs qui comptaient parmi leurs objectifs principaux des joueurs de l'Atlético et du Real Madrid.

Selon les médias espagnols, Benzema figurait déjà parmi les victimes de ce réseau, comme le Brésilien du Real Casemiro ou le Ghanéen Thomas Partey, ex-joueur de l'Atlético.

Balotelli convoqué avec l'Italie

Plusieurs invités surprises, dont Mario Balotelli et l'attaquant brésilien "naturalisé" Joao Pedro, figurent parmi les 35 joueurs convoqués lundi par le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini pour un stage préparatoire aux barrages de qualification pour le Mondial-2022.

Le sélectionneur compte profiter de ce stage, organisé de mercredi à vendredi au centre national de Coverciano, à Florence, pour mobiliser tous les sélectionnables pour ces barrages incertains prévus fin mars, contre la Macédoine du Nord puis, en cas de victoire, contre le Portugal ou la Turquie.

Mario Balotelli, 31 ans, qui évolue désormais à l'Adana Demirspor, en Turquie, n'a plus été appelé en sélection depuis plus de trois ans. Mais Mancini a régulièrement cité son nom depuis, assurant que la sélection lui restant ouverte, y compris quand le fantasque attaquant passé par l'Inter Milan, Manchester City ou Nice évoluait en Serie B, à Monza, la saison dernière.

Joao Pedro, 29 ans, attaquant de Cagliari né au Brésil et comptant quelques sélections dans les équipes de jeunes de la Seleçao, a lui obtenu récemment l'autorisation des instances pour pouvoir évoluer avec la sélection italienne.

Aucun match n'est toutefois au programme de ce rassemblement hivernal des champions d'Europe, que Mancini compte mettre à profit pour effectuer une large revue d'effectif, avec pas moins de sept joueurs convoqués pour la première fois.

Outre Joao Pedro, un autre "naturalisé" brésilien est appelé: le défenseur de la Lazio Rome Luiz Felipe, 24 ans.

L'Italie avait déjà intégré l'an dernier le défenseur de l'Atalanta Bergame Rafael Toloi, lui aussi ex-sélectionné jeunes avec le Brésil, pour disputer l'Euro.

Les cinq autres nouveaux venus sont le gardien Marco Carnesecchi (Cremonese), le défenseur Giorgio Scalvini (Atalanta) et les milieux Davide Frattesi (Sassuolo), Nicolò Fagioli (Cremonese) et Samuele Ricci (Empoli).

Outre les absents sur blessure (Chiesa, Spinazzola, Donnarumma, Bonucci, Belotti), d'autres cadres n'ont pas été appelés, comme le milieu du Paris SG Marco Verratti ou le stratège de Chelsea Jorginho.

Mais l'encadrement des Azzurri a précisé que des joueurs blessés pourraient néanmoins se joindre au stage pour "participer au travail tactique préparatoire aux matches de mars".

Championne d'Europe en titre, l'Italie redoute particulièrement les matches de mars après avoir déjà manqué la dernière Coupe du monde en 2018, une première depuis 60 ans, après une élimination, déjà aux barrages, contre la Suède (0-1, 0-0).