Émilie Castonguay embauchée par les Canucks

Les Canucks de Vancouver ont embauché la Québécoise Émilie Castonguay à titre d’adjointe au directeur général intérimaire Jim Rutherford, lundi.

Il s’agit de la première femme à occuper ce poste dans l’histoire de la formation de la Colombie-Britannique. Il y a quelques années, elle était également devenue la première agente de joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’est un honneur de me joindre aux Canucks de Vancouver et je suis reconnaissante envers Jim et la famille Aquilini pour cette opportunité», a déclaré Castonguay dans un communiqué publié par sa nouvelle organisation.

«Les Canucks ont des partisans passionnés et une jeune formation qui a un avenir brillant. Je suis impatiente d’aider l’équipe à construire une culture gagnante.»

Jusqu’à tout récemment, Castonguay œuvrait au sein de l’agence Momentum Hockey, où elle occupait les postes de vice-présidente et directrice des affaires juridiques. La femme de 38 ans représentait une demi-douzaine de joueurs, dont Alexis Lafrenière, les frères Mathieu et Pierre-Olivier Joseph, Antoine Roussel et Cédric Paquette.

«Toute l’équipe de Momentum Hockey est extrêmement fière de voir Émilie obtenir ce poste au sein d’une organisation de la LNH et tient à lui témoigner toute sa reconnaissance pour sa contribution au sein de notre équipe tout au long de son séjour parmi nous. Son professionnalisme, son côté visionnaire et son engagement ont grandement contribué à la croissance de notre agence. Sa détermination lui aura permis, au cours des dernières années, à devenir la première agente au Canada certifiée auprès de l’Association des joueurs», a précisé Olivier Fortier, président et agent de Momentum Hockey par voie de communiqué.

Réputation sans faille

À Vancouver, la nouvelle adjointe au DG aura plusieurs tâches à effectuer dans une équipe ayant congédié plus tôt cette saison le DG Jim Benning et l'entraîneur-chef Travis Green.

«Émilie détient une vaste expérience, est motivée par le succès et jouit d’une excellente réputation dans le monde du hockey en lien avec son intelligence et son éthique de travail», a indiqué Rutherford.

«Elle aura un rôle prédominant dans les négociations contractuelles, gérera la convention collective et aura son mot à dire dans tous les aspects de nos opérations hockey. Elle sera un membre-clé de notre équipe de direction et nous sommes heureux de l’accueillir à Vancouver.»

Castonguay détient un diplôme en finance-marketing de l’Université de Niagara et un diplôme en droit de l’Université de Montréal. En 2020, elle s'est retrouvée dans le palmarès des 25 femmes les plus influentes du milieu du hockey par le réseau Sportsnet.