Liverpool fait encore le travail

Vainqueur (3-1) à Crystal Palace, Liverpool conforte sa place de dauphin de Manchester City, alors qu'Arsenal n'a pas profité de la visite de Burnley, pour se rapprocher du top 4 (0-0), dimanche, lors de la 23e journée de la Premier League.

Liverpool séduit puis serre les dents

Irrésistible pendant plus d'une demi-heure, Liverpool a dû faire le dos rond pendant tout le second acte pour ramener les trois points de Crystal Palace, pas récompensé de ses efforts.

Ce succès permet aux Reds de compter 48 points, soit quatre de plus que Chelsea, qui a joué une rencontre supplémentaire et qui reçoit Tottenham plus tard tandis que les hommes de Patrick Vieira restent englués dans la seconde moitié du classement, à la treizième place avec 24 unités.

Un nul n'aurait pourtant pas paru injuste, tant les Eagles ont su se mettre au niveau après avoir semblé totalement impuissants en début de match.

Dès la huitième minute, Virgil van Dijk avait ouvert le score de la tête, sur corner, après une erreur de marquage (1-0), avant qu'Alex Oxlade-Chamberlain ne double la mise juste après la demi-heure de jeu (2-0, 32e).

Agressif, organisé, tranchant dans ses attaques, Liverpool semblait parti pour une après-midi tranquille, mais la machine s'est déréglée après le deuxième but et Palace a élevé son niveau pour se créer plusieurs occasions nettes.

C'est finalement son duo d'attaque français, Jean-Michel Mateta, parti à la limite du hors-jeu, et Odsonne Edouard, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond après la passe de son compatriote, qui a redonné espoir aux Londoniens (2-1, 55e).

À quelques minutes de la fin, un autre Français, Michael Olise, a failli égaliser avec une tentative de lob finalement écartée par Alisson (83e).

Quelques minutes plus tard, un pénalty généreux, accordé après consultation des images par l'arbitre, a été transformé par Fabinho (3-1, 89e) pour ôter tout suspense à la fin de match.

Arsenal tire à blanc

Les Gunners pouvaient s'emparer provisoirement de la quatrième place du classement, qualificative pour la Ligue des champions, en cas de succès sur la lanterne rouge, Burnley, mais ils n'ont jamais réussi à percer le rideau défensif adverse.

Avec 36 points, Arsenal est pour le moment sixième, à deux longueur de Manchester United, dernier qualifié virtuel pour la C1, mais avec un point seulement d'avance sur les Spurs qui jouent à Chelsea et qui ont deux matches de moins au compteur.

Avec 75% de possession de balle, vingt tirs mais cinq cadrés seulement, les Londoniens on dominé le match sans que les Clarets, à quatre points du premier non-relégable, Norwich, n'aient beaucoup de mal à repousser leurs assauts.

La stérilité d'Arsenal devant le but, avec un quatrième match de suite sans scorer, toutes compétitions confondues, risque de vivement contrarier ses ambitions.