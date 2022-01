NFL : les Chiefs remportent un match de fou

Les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo se sont livré un duel épique qui s’est soldé par une victoire de 42 à 36 en prolongation de Patrick Mahomes et sa troupe, dimanche soir, au Arrowhead Stadium.

Les derniers moments du quatrième quart de ce match de demi-finale d’association ont été tout simplement spectaculaires, alors que 25 points ont été inscrits dans les deux dernières minutes du temps réglementaire.

Les Bills se sont d’abord donné une priorité de trois points quand le quart-arrière Josh Allen a trouvé Gabriel Davis dans la zone payante. Seulement cinq jeux plus tard, Tyreek Hill a inscrit un majeur de 64 verges pour remettre les Chiefs en avant.

Allen et Davis ont ensuite récidivé, alors qu’il ne restait que 13 petites secondes à faire au dernier quart. Il s’agissait de la quatrième fois que le duo unissait ses efforts pour inscrire un touché dans ce match.

Mahomes n’avait toutefois pas envie que sa saison se termine. Le pivot a repéré l’ailier rapproché Travis Kelce dans le territoire des Bills. Avec deux secondes à faire au tableau indicateur, Harrison Butker a réussi un placement de 49 verges pour envoyer tout le monde en prolongation.

Les Chiefs ont remporté le tirage au sort et n’ont pas raté l’occasion de mettre fin aux hostilités. Mahomes s’est de nouveau tourné vers Kelce et ce dernier a attrapé le ballon derrière la ligne des buts pour la victoire. Allen et l’attaque des Bills n’ont donc pas eu l’occasion de retourner sur le terrain.

Le quart des vainqueurs a terminé son affrontement avec 32 passes complétées sur 43 tentatives pour 370 verges et deux touchés. Il a aussi inscrit un majeur avec ses jambes.

Pour sa part, Allen a réussi 27 des 37 relais qu’il a décochés pour 329 verges et quatre touchés. Très productif avec ses jambes dans des moments névralgiques de la rencontre, le quart de 25 ans a amassé 68 verges sur des courses.

En finale de l’Association américaine, les Chiefs ont rendez-vous avec les Bengals de Cincinnati. Ces derniers ont défait les Titans du Tennessee samedi.