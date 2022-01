Kent Hughes: quelle cote de popularité!

Kent Hughes est passé en un instant de l’ombre à la lumière.

Pratiquement inconnu de la population en début de semaine, il est devenu un personnage public majeur du jour au lendemain en acceptant le poste de directeur général des Canadiens de Montréal, mardi.

Depuis sa nomination, Hughes a gagné en notoriété et, par conséquent, en popularité. Si bien que l’heureux élu du CH est perçu comme un bon choix par la très vaste majorité des partisans, pourtant exigeants.

C’est ce que révèlent les résultats du sondage effectué sur notre site Web. À la question «Êtes-vous satisfaits de la nomination de Kent Hughes à titre de nouveau DG des Canadiens?», pas moins de 75,5% des gens ont répondu «oui». L’échantillon est considérable, puisque plus de 5500 votes ont été compilés.

Comme quoi l’opinion publique peut changer très rapidement!

Pas plus tard que le 5 janvier, Hughes avait récolté seulement 3,7% des voix à la question «Quel(le) est votre candidat(e) favori(te) au poste de DG des Canadiens?».

À ce moment, Patrick Roy avait été de loin la réponse la plus populaire avec 42,4%. Mathieu Darche (21,6%) était celui qui s'approchait le plus du légendaire gardien. Les autres candidats proposés étaient: Stéphane Quintal (10,6%), Marc Denis (8%), Émilie Castonguay (6%), Hughes (3,7%), Danièle Sauvageau (2,8%), Daniel Brière (2,6%) et Roberto Luongo (2,4%).

Souhaitons au nouveau DG du CH de conserver sa cote en hausse le plus longtemps possible.

Dans la vidéo ci-dessus, voyez l’entrevue accordée par Hughes à TVA Sports, samedi soir, à Denver.