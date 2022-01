Draisaitl ouvre les soupapes, les Oilers se sortent de la misère

Leon Draisaitl a inscrit quatre points, dont le filet victorieux, et le défenseur Evan Bouchard a enfilé deux buts dans un gain des Oilers 5-3 face aux Flames, à Edmonton.

Le capitaine Connor McDavid a pour sa part obtenu deux aides après avoir été blanchi de la feuille de pointage à ses trois derniers rendez-vous.

Les hôtes ont ainsi mis fin à une vilaine séquence sept défaites d’affilée, eux qui n'avaient pas gagné depuis le 18 décembre. Ils avaient perdu leurs quatre derniers matchs sans récolter de point.

Après avoir brisé une impasse de 3-3 avec cinq minutes à faire en troisième période, Draisaitl a fait mouche dans une cage déserte.

Le gardien Mikko Koskinen a été sensationnel avec 44 arrêts.

Du côté des visiteurs, Noah Hanifin a récolté un but et deux aides dans la défaite. Matthew Tkachuk (deux points) et Milan Lucic ont été les autres marqueurs.

Jacob Markstrom a repoussé 26 lancers.