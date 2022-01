Des souvenirs de Montréal pour Nadal

Rafael Nadal n’est pas tombé en bas de sa chaise lorsqu’il a appris qu’il affronterait Denis Shapovalov au prochain tour. L’Espagnol, qui a une bonne mémoire, se souvient encore de sa défaite contre l’Ontarien à Montréal en 2017.

«C’était un match difficile, a raconté Nadal après sa victoire en trois manches contre Adrian Mannarino. Si je m’en rappelle encore, c’est parce que je me battais pour le premier rang mondial.

À lire aussi: Shapovalov surprend Zverev et se qualifie pour les quarts de finale

«Il avait bien joué. Il était très jeune et il jouait avec une intensité incroyable. Il était en mesure de créer des coups tout aussi incroyables.

«Tout le monde sur le tour sait qu’il est un des joueurs qui possèdent le plus de potentiel. Après le match, j’avais dit qu’il aurait le potentiel de remporter plusieurs titres du Grand Chelem et je le pense encore.»

Nadal a continué de lancer des fleurs à Shapovalov en répondant à la même question.

«Denis fait beaucoup de bonnes choses sur le terrain et ses résultats le prouvent. Lorsqu’il joue bien, il est difficile à arrêter. On l’a vu lors de son match contre Zverev alors qu’il a emporté en trois manches.

«S’il peut jouer à ce niveau de façon constante, il sera en mesure d’être parmi les mieux classés.»

Test difficile

Nadal croit qu’il devra puiser au fond de ses ressources pour venir à bout de Shapovalov.

«Je m’attends à un duel difficile, a-t-il précisé. Mais en quarts de finale, c’est ce à quoi tu t'attends non? C’est un duel où je vais faire de mon mieux et jouer à mon plus haut niveau si je veux l’emporter.

«Je suis excité et je ne croyais pas être dans cette position il y a quelques semaines.»

De son côté, son pied, qui l’a fait tant souffrir l’an dernier, lui permet de jouer à sa pleine mesure. Une blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière.

«Je suis heureux d’être assez en santé pour être ici. D’être en mesure de jouer sept matchs jusqu’à présent, c’est une excellente nouvelle.»