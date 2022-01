Un avantage non négligeable pour Kent Hughes

Publié aujourd'hui à 10h20

Mis à jouraujourd'hui à 10h20

On peut être d’accord ou pas avec le choix de Kent Hughes comme directeur général du Canadien, il y a une chose que l’on ne peut pas nier : la chimie qu’il a avec Jeff Gorton est évidente et il s’agit là d’un avantage non négligeable en sa faveur.

Avec toutes les informations que l’on a obtenues au cours des derniers jours, il semble évident que le processus de sélection lancé par Geoff Molson a été fait afin de ne froisser personne.

Oui, on a rencontré 11 candidats et, oui, il ne restait que trois noms sur la liste à la fin.

Au bout du compte, toutefois, c’était le poste de Hughes dès le départ. Les deux se connaissent et viennent de la région de Boston, et on me dit qu’ils ont chacun un chalet dans la région de Cape Cod. Est-ce qu’ils sont de meilleurs amis? Il semble que non, selon Gorton. Par contre, personne ne lui a demandé si Kent Hughes était son deuxième meilleur ami!

Du pain sur la planche

Est-ce une mauvaise chose que Gorton ait choisi son ami au détriment d’autres candidats qualifiés? Absolument pas. Les deux hommes ont du pain sur la planche, et le temps qu’ils sauveront à trouver une cohésion, ils pourront le mettre directement dans l’équipe qu’ils dirigent conjointement.

D’ailleurs, le travail a déjà débuté. Quand on me dit qu’il sera important pour Hughes de rencontrer chaque joueur individuellement avant de prendre des décisions, j’ai envie de rire. Hughes a vu deux matchs de sa nouvelle équipe tandis que Gorton est là depuis près de deux mois.

Croyez-moi, l’idée est faite et le plan est établi.

Maintenant, reste à savoir si les deux hommes de hockey pourront exécuter leur plan comme ils le désirent. Chose certaine, ils devront embaucher un(e) adjoint(e).

Price, un cas prioritaire

Par la suite, il y aura de gros, gros dossiers à régler, particulièrement dans le cas de certains vétérans possédant encore plusieurs années à leur contrat. En tête de liste, évidemment, Carey Price.

Le mystère est entier dans son cas. On l’a vu patiner en solitaire il y a quelques semaines et, depuis, c’est silence radio. Il n’a toujours pas rencontré les médias et on ne sait absolument rien de sa situation, ou presque.

La nouvelle vice-présidente aux communications, Chantal Machabée, avait promis de la transparence, et il serait temps que Price parle aux journalistes et, par le fait même, aux amateurs.

Price doit aussi être une priorité pour le département hockey. Hughes devra s’asseoir avec lui pour connaître ses plans. S’il veut gagner la coupe Stanley, il faudra lui faire réaliser que ce ne sera pas à Montréal.

Destination idéale pour Price

Coïncidence, le Tricolore sera à Denver samedi soir pour y affronter l’Avalanche. Hughes et Gorton sont du voyage et ils pourront en profiter pour avoir quelques discussions avec le directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic.

À mes yeux, Denver serait la destination idéale pour Carey Price. Le Colorado a une équipe pour tout rafler, mais la situation devant le filet soulève des questionnements.

En plus, Sakic est mieux placé que quiconque pour connaître l’importance d’avoir un gardien solide pour gagner. En 1995, l’Avalanche avait fait l’acquisition de Patrick Roy du Canadien, une transaction qui avait finalement permis à l’équipe des Rocheuses de remporter la coupe Stanley quelques mois plus tard, ainsi qu’en 2001.

Avec Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Nazem Kadri, Cale Makar et Gabriel Landeskog, Price pourrait faire des flammèches à Denver.