Un autre considérable défi pour le CH

Le chemin de croix que représente la saison 2021-2022 du Tricolore s'arrête à Denver, ce soir, alors que la troupe de l'entraîneur Dominique Ducharme y affrontera l'une des meilleures équipes de la LNH, l'Avalanche du Colorado.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 18h.

Il a été confirmé, vendredi, que le jeune Cayden Primeau serait devant le filet du CH lors du match de ce soir afin de donner un peu de repos au Québécois Samuel Montembeault, qui a été brillant, mais tout de même bombardé de 111 tirs lors des deux derniers duels de l'équipe.

Montembeault, tout comme les attaquants Jonathan Drouin et Josh Anderson et les défenseurs Jeff Petry et David Savard, n’a pas sauté sur la glace lors de l'entraînement de vendredi, devant plutôt subir des traitements. Ducharme a mentionné qu’il touchait du bois, espérant que tout ce monde (sauf Montembeault) soit à son poste face à l’Avalanche.

Le CH offre du jeu un peu plus intéressant depuis mardi, jour de la nomination du nouveau directeur général de l'équipe, Kent Hughes. Grâce à Montembeault, mais pas seulement, le CH a vaincu les Stars avant de vendre chèrement sa peau dans une défaite en prolongation contre les Golden Knights. La formation montréalaise présente néanmoins le pire dossier de toute la LNH.

De son côté, l'Avalanche, qui mène dans la section centrale, n'a subi qu'une seule défaite à ses onze dernières sorties.