Patinage artistique: Maxime Deschamps au pied du podium

Le couple formé de Deanna Stellato et du Québécois Maxime Deschamps a terminé en quatrième position des Championnats des quatre continents ISU, samedi à Tallin, en Estonie, alors qu’une paire canadienne s’est emparée de la médaille de bronze.

Deschamps, de Vaudreuil-Dorion, et sa partenaire ont remis un pointage de 172,71, sept points derrière les Ontariens Evelyn Walsh et Trennt Michaud.

Ces derniers étaient deuxièmes après le programme court de la veille, ce qui rend ce troisième rang plus décevant. Il s’agit tout de même d’un record personnel international pour Walsh et Michaud, qui ont mis la main sur une première médaille à ce niveau.

Outre la belle performance de Stellato et Deschamps, les Lévisiens Lori-Ann Matte et Thierry Ferland ont conclu au sixième échelon avec 163,90 points.

Les États-Unis ont réalisé le doublé en enlevant les deux premières positions. Les couples formés d’Audrey Lu et Misha Mitrofanov (189,10) puis Emily Chan et Spencer Arika Howe (180,94) ont respectivement enlevé l’or et l’argent.

Chez les dames, Véronik Mallet, de Sept-Îles, a conclu au 13e rang. L’Ontarienne Gabrielle Daleman a été la meilleure représentante de l’unifolié avec une 10e place.