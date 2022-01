Messi veut lancer son année avec Paris

En jambes fin 2021 à Lorient, puis sur le flanc en raison du Covid-19, Lionel Messi devrait jouer dimanche sa première rencontre en 2022 avec le Paris Saint-Germain, face à Reims en championnat de France, avec l'espoir de monter en régime d'ici le Real.

L'Argentin a contracté le coronavirus durant les fêtes de fin d'année, qu'il a passées à Rosario. ll a depuis raté les deux premiers matches de championnat de son équipe à Lyon (1-1) et contre Brest (2-0), après avoir été dispensé de celui de Coupe de France contre Vannes (4-0).

"Ça m'a pris plus de temps que prévu pour aller bien mais je suis presque rétabli et je suis très impatient de retourner sur le terrain", avait-il écrit sur Instagram le 6 janvier, après s'être entraîné à part.

Après avoir retrouvé le groupe mardi, Messi "s'est bien entraîné cette semaine", a déclaré samedi son entraîneur Mauricio Pochettino.

Un match sur deux

Dans le jeu, l'intégration au PSG du septuple Ballon d'Or progresse, mais la superstar avance sur la pointe des pieds. La faute, d'abord, à un temps de jeu limité.

Cette saison, il a raté près d'un match sur deux, entre petites blessures, Covid et retours tardifs d'Amérique du sud, où il a contribué à qualifier l'Argentine pour le Mondial.

Ses maigres statistiques en championnat de France (1 but, 4 passes en 11 matches) illustrent aussi l'influence limitée de la "Pulga" dans une compétition "plus physique" que la Liga, comme il l'a déclaré début novembre au quotidien sportif espagnol Sport.

L'an dernier, il avait marqué 30 buts avec le Barça en championnat.

"C'est une question de temps, et de réussite aussi", a expliqué début décembre Pochettino au sujet de son attaquant, qui a touché six fois le poteau depuis son arrivée au club.

Son adaptation a également pâti des tâtonnements tactiques de l'entraîneur, qui l'a testé sur l'aile droite, en attaquant axial et en N.10, en soutien de l'avant-centre. "Poche" n'a pas été aidé non plus par la blessure de Neymar.

Mais la dernière sortie de Messi, à Lorient (1-1) le 22 décembre, a été prometteuse. Sans "Ney" ni Kylian Mbappé, Messi a eu de l'espace pour combiner avec Angel di Maria ou Mauro Icardi et laisser s'exprimer sa qualité de dribbles.

C'est dans cette configuration qu'il pourrait effectuer son retour contre Reims, 14e du championnat. Neymar soigne toujours sa cheville blessée et Mbappé, gêné cette semaine par des douleurs à l'adducteur gauche, n'est pas certain de débuter.

"Besoin de lui"

À Lorient, l'Argentin avait été le seul Parisien à surnager au stade du Moustoir. De quoi le lancer pour une deuxième partie de saison canon?

Son talent et son expérience seront l'une des clés parisiennes pour espérer remporter la Ligue des champions, l'objectif que le joueur avait en tête au moment de s'engager dans la capitale.

"On va avoir besoin de lui quand les matchs vont compter", avait assuré Mbappé sur Canal+ après le succès contre Bruges (4-1), marqué par un doublé de Messi. "Je suis très heureux de l'avoir dans l'équipe, pas seulement au niveau des performances mais aussi pour ce qu'il apporte au groupe", a complété samedi Pochettino.

Il a devant lui un calendrier chargé, le PSG --leader de son championnat avec 11 points d'avance-- abordant une phase cruciale de sa saison, avec le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid qui se profile, le 15 février au Parc des princes.

Mais la sélection argentine, déjà qualifiée pour le Mondial, l'a libéré des deux dernières rencontres des éliminatoires, contrairement à Leandro Paredes et di Maria, de quoi lui permettre de monter en régime.