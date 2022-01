LPGA : Brooke M. Henderson en excellente position

La Canadienne Brooke M. Henderson a conservé son quatrième rang au tournoi des Championnes Hilton Grand Vacations en remettant la meilleure carte de la troisième journée de compétition, samedi à Orlando.

L’Ontarienne a réussi une ronde sans bavure de quatre oiselets, frappant ainsi la balle à 68 reprises (-4). La Japonaise Yuka Saso et la Thaïlandaise Pajaree Anannarukarn y ont été de performances identiques à la Canadienne lors de cette ronde qui a été généralement plus ardue pour l’ensemble des golfeuses.

Henderson, quatrième avec un pointage total de 205 (-11), est toujours devancée par les Américaines Nelly Korda et Danielle Kang ainsi que la Mexicaine Gaby Lopez, qui ont toutes joué 69 (-3), samedi. Korda amorcera la dernière ronde en tête, en vertu de son rendement de -13.

Aucune autre Canadienne ne prenait part à cet événement floridien, qui réunit toutes les professionnelles ayant remporté un tournoi au cours de la saison 2021.

De nouveaux meneurs en Californie

Chez les messieurs, l’Américain Patrick Cantley, meneur après deux rondes, s’est pratiquement sorti de la course en devant se contenter de la normale de 72 au tournoi American Express de la PGA, en Californie.

Cantley et son compatriote Will Zalatoris, qui s’était hissé parmi les meneurs avec une superbe ronde de 61 (-11) la veille, ont perdu quelques plumes et sont désormais à égalité en 11e position. Tous deux ont pris le départ sur le parcours «Stadium», qui a souri à Lee Hodges et Paul Barjon.

L’Américain et le Français ont tiré leur épingle du jeu en frappant respectivement la balle à 64 (-8) et 65 (-7) reprises. Ils occupent la tête avec un pointage cumulatif de 198 (-18). Hodges est revenu dans la conversation après une ronde décevante, lui qui était en tête du classement avec Cantley au terme de la première journée, jeudi.

Les meneurs détiennent un coup d’avance sur leur plus proche poursuivant, Tom Hoge, un représentant des États-Unis qui a joué sur le terrain La Quinta samedi.

Ce fut plus ardu pour certains Canadiens. L’Albertain Roger Sloan était le meilleur des siens à mi-chemin dans le tournoi, mais sa carte de 71 (-1) l’a fait plonger de 10 rangs. Adam Svensson a gagné 14 positions et s’est installé au 18e rang à -12, à égalité avec son compatriote.

Michael Gligic (-8), Adam Hadwin (-8) et Nick Taylor (-7) sont les autres Canadiens qui ont évité le couperet. Taylor Pendrith et Corey Conners ont quant à eux été éliminés.