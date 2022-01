Félix Auger-Aliassime passe de façon convaincante au quatrième tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu de façon convaincante samedi le Britannique Daniel Evans (6-4, 6-1, 6-1) au troisième tour des Internationaux d’Australie.

Lors de la quatrième ronde, Auger-Aliassime fera face au Croate Marin Cilic, surprenant tombeur du Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série de la compétition. Cilic l'a emporté en quatre manches de 7-5, 7-6(3), 3-6 et 6-3

Contrairement à ses deux premiers matchs du tournoi, «FAA» n’a pas voulu s’éterniser contre Evans, terminant la partie en 1 h 55. Son adversaire n’a absolument eu aucune chance et les statistiques du Québécois, classé neuvième tête de série, le témoignent : 17 as, 91 % de points gagnés derrière sa première balle, 100 % de balles de bris sauvées (3 sur 3), et 40 coups gagnants pour 21 fautes directes.

«J’ai l’impression d’être à ma place. J’ai l’impression de mériter d’être à nouveau ici au quatrième tour», a déclaré Auger-Aliassime à la fin du match.

En 2021, le Canadien avait également atteint les huitièmes de finale à Melbourne avant de subir une défaite en cinq manches aux mains du Russe Aslan Karatsev. Auger-Aliassime a accédé au moins au quatrième tour de quatre de ses cinq derniers tournois du Grand Chelem.