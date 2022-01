Déjà beaucoup d'appels pour Kent Hughes

Le nouveau directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, n'est pas en poste depuis une semaine que déjà, il a reçu plusieurs appels de ses confrères.

Plusieurs DG sont en effet intéressés à conclure un échange avec le Tricolore d'ici la date limite des transactions, a indiqué Louis Jean, samedi soir.

Cela dit, il ne faut pas s'attendre à voir de grosses transactions dans les prochains jours en raison des nombreuses équipes qui sont près du plafond salarial, a indiqué Renaud Lavoie.

De plus, dans le segment avec les deux informateurs, on apprend que Nazem Kadri a changé d'agence et que des choix au repêchage de... 2023, plutôt que de 2022, pourraient intéresser Kent Hughes.

À voir dans la vidéo ci-dessus.